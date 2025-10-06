Soha rosszabb hétkezdést: olcsóbban tankolhatunk holnaptól

A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően (már 65 USD/hordó a jegyzésár), a hazai üzemanyagárak is tovább mérséklődnek keddtől. A benzin esetében bruttó 3 forinttal, a gázolaj esetében pedig bruttó 5 forint kerül kevesebbe majd a nagykereskedelmi ár.

Ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk, miután a hétvégén is csökkenő üzemanyagárakat tapasztalhattunk (2025.10.06-án):

95-ös benzin: 584 forint/liter

Gázolaj: 589 forint/liter

