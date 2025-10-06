Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Soha rosszabb hétkezdést: olcsóbban tankolhatunk holnaptól

mfor.hu

Mindkét üzemanyagtípus ára csökken keddtől.

A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően (már 65 USD/hordó a jegyzésár), a hazai üzemanyagárak is tovább mérséklődnek keddtől. A benzin esetében bruttó 3 forinttal, a gázolaj esetében pedig bruttó 5 forint kerül kevesebbe majd a nagykereskedelmi ár. 

Ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk, miután a hétvégén is csökkenő üzemanyagárakat tapasztalhattunk (2025.10.06-án): 

  • 95-ös benzin: 584 forint/liter
  • Gázolaj: 589 forint/liter 

 A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

