Sok autós örülhet, ha meglátja, mennyibe kerül a tankolás

2025.11.05-én a következő átlagárakkal találkozhatunk:
95-ös benzin: 578 forint/liter
Gázolaj: 584 forint/liter
- írja a Holtankoljak.hu.
Továbbra sem változnak a nagykereskedelmi árak.
A magyarországi cégek a koronavírus kapcsán rájöttek arra, hogy még válság idején is foggal-körömmel ragaszkodjanak a meglévő munkavállalóikhoz. Hiszen, ha végre megindul a gazdaság, nem akarnak használható munkaerő nélkül elstartolni – hangzott el a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség konferenciáján. Bár a hazai munkaerőpiac az uniós átlag felett teljesít, és a kormány is büszkén hirdeti a munkaalapú társadalom eredményeit, a jövő rengeteg kihívást tartogat: a magyar munkaerő mobilitása a nullához közelít, miközben a demográfiai trendek is vészjósló képet vetítenek előre.
A volt jegybankelnök, közgazdász november 12-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.
Az elmúlt években összességében tapodtat sem mozdult a magyar gazdaság, 2025 végén a 2021-es szinten állhat. A választási évre fordulva már most is láthatunk egy 1500 milliárd forintnyi költségvetési többletkiadást, ami a jövőbeli, még nem ismert osztogatásokkal együtt akár a duplájára is ugorhat. Ennek az igazi terhei a következő kormányzati ciklusban csapódhatnak le, ami – bárki is nyeri a választásokat, kiigazításokat, megszorításokat hozhat magával 2026 áprilisa után – hangzott el a Klasszis Podcastban legújabb adásában, aminek vendége Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője volt, akinek hétfői nyilatkozatát sajátos módon értelmezte a miniszterelnök.
A választási ígéretek között az elmúlt hetekben a legfontosabb a 14 havi nyugdíj volt. A kormány tagjai ugyan óvatosak ennek bevezetése kapcsán, ami egyébként indokolt is – mondta el kollégánk, Király Béla a Trend FM hétfői adásában. A jövő évi költségvetésben ugyanis mára korábbi ígéretekre sincs forrás.