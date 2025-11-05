Sok autós örülhet, ha meglátja, mennyibe kerül a tankolás

Az Orbán Viktor által kipécézett elemző az Mfornak: Elfogyhat a hitelminősítők türelme, ha nem lesznek megszorítások

Az elmúlt években összességében tapodtat sem mozdult a magyar gazdaság, 2025 végén a 2021-es szinten állhat. A választási évre fordulva már most is láthatunk egy 1500 milliárd forintnyi költségvetési többletkiadást, ami a jövőbeli, még nem ismert osztogatásokkal együtt akár a duplájára is ugorhat. Ennek az igazi terhei a következő kormányzati ciklusban csapódhatnak le, ami – bárki is nyeri a választásokat, kiigazításokat, megszorításokat hozhat magával 2026 áprilisa után – hangzott el a Klasszis Podcastban legújabb adásában, aminek vendége Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője volt, akinek hétfői nyilatkozatát sajátos módon értelmezte a miniszterelnök.