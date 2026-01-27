Sok múlhat rajta: bejelentést tesz a Varga Mihály vezette jegybank

Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank.14 órakor lesz a kamatbejelentés, ezúttal sincs sok esély kamatváltozásra, ugyanakkor kiemelt figyelem övezi majd a jegybanki kommunikációt, a 15 órakor megjelenő közlemény szövegét, illetve a sajtótájékoztatón elhangzó mondatokat.

A jegybank decemberben módosított az előretekintő iránymutatáson, most már a beérkező adatok függvényében, ülésről ülésre fognak döntéseket hozni. Ebben nem várható változás, inkább az inflációs folyamatok értelmezésén lehet fókusz – ismertette a részleteket az Equilor. Véleményük alapján a forint árfolyama a geopolitikai bizonytalanságok mellett is stabilitást mutatott az elmúlt hetekben, melyet a kamatelőny biztosít. Szerintük az inflációs folyamatok lehetővé teszik, hogy az első negyedévben 1 kamatvágásra sor kerüljön, melynek a legvalószínűbb időpontja március 24-e.