Sok sebből vérzik a kormány egyik gazdasági alapköve?

a legélesebb kritika pedig talán az, hogy az EKD-eljárásokban az infrastruktúra- és közműfejlesztések (például közutak, energiaellátás) költségeit sem vonják be a nettó jelenérték-számításba.

A Portfolio kiemelte, az ÁSZ több ponton is megkérdőjelezte a modell megalapozottságát, mivel a Számvevőszék véleménye szerint a számítások nem veszik figyelembe, hogy a munkaerőpiac gyakorlatilag teljesen lefedett – a támogatás nyomán létrejött munkahelyekre felvett dolgozók tehát nem feltétlenül a munkanélküliek közül kerülnek ki, hanem máshonnan szívják el őket.

A Portfolio kiemelte, a magyar kormány európai viszonylatban is kiemelten bőkezű, ha a cégek ösztönzéséről van szó: GDP-arányosan egyetlen tagállam sem költött annyit támogatásokra az EU-ban, mint Magyarország az Európai Bizottság friss kimutatása szerint – igaz, ebbe nemcsak az EKD-kifizetéseket számították bele. Az EKD-támogatások közel felét azok a vállalatok kapták, amelyek stratégiai megállapodást kötöttek a kormánnyal, a legnagyobb kedvezményezettek közé tartozik a Bosch, a Mercedes, a Hankook vagy a Samsung – tette hozzá a cikk.

Az ÁSZ jelentése szerint egyedi kormánydöntések rendszere a beruházásösztönzés kiemelt eszköze Magyarországon, amelyen keresztül 2020 és 2023 között a kormány összesen több mint 800 milliárd forintot ítélt oda különféle vállalati projektek támogatására. Ezekből külön kiemelkedik a 2021-es év, amikor 223,2 milliárd forintnyi támogatást hagytak jóvá, melynek 90 százaléka külföldi tulajdonú cégekhez került. A portál emlékeztetett, a legnagyobb összegű egyedi támogatás (76,4 milliárd forint) az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyárához kapcsolódott.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) friss elemzése éles kritikát fogalmazott meg a kormány egyedi kormánydöntésen (EKD) alapuló állami támogatási rendszeréről, a jelentés szerint ugyanis nemcsak eredményeket, hanem komoly kockázatokat is hordoz, sőt, egyes esetekben valós költségvetési torzításokat is eredményezhet.

