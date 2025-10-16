Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Sokakat meglephet a MÁV bejelentése

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró MÁV Zrt.

Sokakat meglephet a MÁV bejelentése

mfor.hu

Pontosabban közlekedtek a vonatok szeptemberben, mint egy évvel ezelőtt.

A Keleti pályaudvar felújítása miatt bevezetett ideiglenes forgalmi rend ellenére az első őszi, iskolai hónapban a vonatok összességében pontosabban közlekedtek, mint tavaly szeptemberben – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán.

A vezérigazgató bejegyzésében kiemelte: az adatok azt mutatják, hogy a fokozatos javulás már trendszerű, azaz hosszabb távon is kimutatható.

A késett perceket átszámolva Hegyi Zsolt ismertette: 2023 első kilenc hónapjában, januártól szeptemberig 4 év 17 napnyi volt a késés, 2024 ugyanezen időszakban 4 év 345 napnyi, idén január és szeptember között azonban közel egy évnyivel kevesebb, 3 év 363 nap. Egy évben több mint 180 évnek megfelelő percet közlekedik a MÁV – tette hozzá.

A számok egyértelműen mutatják a valós helyzetet, az idén már jóval kevesebb késés jutott az első kilenc hónapra, vagyis a javuló trend egyértelmű, és mérhető eredménye van a késések visszaszorításáért tett lépéseinknek – fogalmazott bejegyzésében a MÁV-csoport vezérigazgatója.

A MÁV-csoport csütörtöki közleménye szerint pozitív fejlemény, hogy az ország legforgalmasabb állomásának lezárása ellenére szeptemberben folytatódni tudott a javuló menetrendszerűségi trend, amit leginkább a korszerű mozdonyok szolgálatba állítása és a legkritikusabb pályaszakaszok ütemezett felújítása tett lehetővé.

A főszezon utolsó hónapjával összehasonlítva szeptemberben kivétel nélkül minden késési kategóriában csökkent azoknak a vonatoknak az aránya, amelyek műszaki vagy forgalmi okból nem tudták tartani a menetrendet, tavaly szeptemberhez képest pedig idén 6,55 százalékot javult a hálózati menetrendszerűség – írták a közleményben.

Itt a fordulat?
Itt a fordulat?
Fotó: Klasszis Média

Újabb, nagy teljesítményű mozdonyok szolgálatba állítása a következő időszakban is folytatódik, a magas kihasználtságú, hosszú, 8-13 kocsis IC-vonatokat már túlnyomórészt ezek a gépek vontatják. Infrastrukturális téren is zajlanak a célzott beavatkozások, októberben is több fontos vonalon végeznek karbantartást, elsősorban Cegléd, Pécs és Tapolca felé javítva tovább a vonatok menetrendszerűségét – ismertette a MÁV-csoport.

A közlemény szerint a szeptember ugyanakkor megmutatta azt is, hogy melyik vasútvonalak maradtak el a fenti, kedvező trendtől: a 2-es, 70-es, 71-es vasútvonalon visszaesés volt tapasztalható augusztushoz képest. A késések kialakulásában a biztosítóberendezési hibákon túl néhány baleset is közrejátszott, illetve a szobi vonal késési statisztikáit a szlovákiai pályafelújítások miatt Pozsony felől késve érkező EuroCityk is rontották.

Rákosrendező felújított vágányain októberre lehetővé vált a 80 kilométer/órás sebességű közlekedés, ami további javulást vetít előre, viszont a forgalmas, Szegedi úti és Teleki Blanka utcai vasúti átjárót használó kerékpárosoktól, gyalogosoktól és autósoktól sokkal szabálykövetőbb magatartást követel meg, amire tájékoztató táblákon is felhívják a figyelmet
– jelezték.

Az autóbuszok esetében az 1 százalékhoz közelítő 20 perc feletti késéseket a szeptemberi jelentős forgalmi torlódások okozták, amelyek a Budapest bevezető útjain és az autópályákon közlekedő járatokat érintették, de már a vidéki nagyvárosokban is előfordulnak ilyen mértékű késések, különösen hétköznap reggelente. Az autóbuszok ilyen esetekben a lehetőségek szerint kerülő útvonalon közlekednek – közölte a MÁV-csoport.

(MTI)

