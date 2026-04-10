4p
Makró Egészségügy és egészségipar Mészáros Lőrinc

Sokaknak fog fájni, hogy mit nyitott meg Mészáros Lőrinc cégbirodalma

Vég Márton
Kis csúszással, de befejezték a budai villa átalakítását, így nem volt akadálya, hogy elkezdődjön bent a munka.

Nem verték nagydobra, de az elmúlt hetekben megnyílt Mészáros Lőrinc Fulldent Clinic nevű budai fogászati központja. A 24.hu írta meg tavaly márciusban, hogy a főváros XII. kerületében, a Zsámbéki utcában egy patinás villa teljes átalakítása kezdődött meg, s azt is, hogy a tervek szerint tavaly augusztusra be is fejeződött volna az építkezés, és megnyílhat Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea új fogorvosi rendelője.

A Stromfeld Aurél út sarkán álló ingatlan 2024. májusban került a VM Medical Property Invest Zrt. tulajdonába, ami Mészáros és Várkonyi ügyvezetése alatt áll, a társaság többségi tulajdonosa pedig a házaspár érdekeltségében álló, hasonló nevű VM Medical Zrt. A Németvölgy városrészben fekvő épületet teljesen visszabontották, csak a főfalak maradtak meg. Többször is megnéztük az építkezést: vadiúj minden a tetőcseréptől az ablakokig, a szigeteléstől a parkolóig. A kertet is újrafüvesítették, igaz, a fű még nem nőtt ki. A kivitelezésbe annak ellenére lett egy kis csúszás, hogy a munkával a szintén Mészáros-család érdekeltségébe tartozó Euro Generál Zrt.-t bízták meg.

Mészáros Lőrincnek fogászata is van
Fotó: Vég Márton

A Fulldent Clinic Facebook-oldalán semmi nyoma nincs annak, hogy megnyitottak volna, mi is csak onnan vettük ezt észre, hogy a parkoló megtelt drága kocsikkal, az egyik páciens pedig elárulta nekünk, hogy fogászati kontrollon járt bent az épületben. Az egészségügy korábban nem tartozott a fő csapásirányok közé az üzletember érdekeltségeinél (főleg a bankszektorban, az agráriumban, az építőiparban és a turizmusban nyomult), de azért már beleharapott az egészségügybe is.

A fogászat eddig is a főváros legelitebb kerületében működött a Királyhágó utcában. A VM Medical 2023. december 18-án lett a FullDent Kft. kisebbségi tulajdonosa, a többségi viszont az addigi kizárólagos tulajdonos Dental Holding Zrt. maradt, amely két fogorvoshoz tartozott. Megbízhatóan teljesítő cégről van szó, de azért eddig voltak sokkal nagyobb forgalmú fogászatok is az országban. A 2009-ben alapított FullDent 2024-ben 355,7 millió forintos árbevétel mellett 10,4 millió forint profitot termelt, miközben mintegy 250 millió forintos kötelezettséget is görgetett maga előtt. Bőven akadnak olyan fogászatok az országban, amelyeknek egymilliárd felett van a forgalmuk, tehát arról nincs szó, hogy Mészáros Lőrinc letarolta volna a piacot.

Kevés szó esik róla, de az azenpenzem.hu cikke szerint igazából szinte teljesen megszűnt az állami fogászati ellátás. Ezt arra alapozzák, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint az állam által finanszírozott fogászati alapellátás országos struktúrája számosságában stabilnak tűnik, ugyanakkor működésében jelentős strukturális feszültségeket hordoz. A nyilvántartás szerint 2580 alapellátó fogászati praxis működik, ebből 1936 vegyes, 445 felnőtt és 199 gyermekpraxis. Az „alapellátás” kategórián belül további 276 iskolai, ifjúsági és 357 ügyeleti ellátási forma is szerepel a listában, ami a rendszer komplexitását növeli.



A hivatalosan nyilvántartott 249 betöltetlen praxis (201 vegyes, 26 felnőtt, 22 gyermek) azonban nem tükrözi pontosan a valós helyzetet a cikk szerint. A tartós helyettesítéssel működtetett körzetek formálisan betöltöttnek látszanak, miközben az ellátás folytonossága és minősége gyakran sérül. A statisztikai stabilitás tehát nem jelent működési biztonságot.

Mészáros Lőrinc eddig lépésről lépésre haladt a magánegészségügyben: a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. 2025. december 1-jén sikeres megállapodást követően adásvételi szerződést írt alá, amelynek értelmében többségi tulajdonosa lett a Mind Klinika Zrt.-nek. Itt jelentős bővítési és fejlesztési munkálatokat terveznek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Somogyi Zoltán: Nem a kegyelmi ügy miatt lett Magyar Péter, hanem a rossz gazdasági és közhangulat miatt

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG