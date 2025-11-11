3p

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

mfor.hu

Az átlaghozam 7 százalék körül alakult 2020 és 2024 között.

Éves szinten mintegy 7 százalékos átlaghozamot érhettek el a nyugdíjbiztosítással és más megtakarításos életbiztosítással takarékoskodók 2020 és 2024 között – derül ki a Grantis számításaiból, amelyhez 227 biztosítói eszközalap ötéves teljesítményét vizsgálták.

A pénzügyi tanácsadó kalkulációi szerint az elmúlt évek világgazdasági hektikussága ellenére a vizsgált alapok több mint 30 százaléka 10 százalék feletti évesített hozamot ért el. Jellemzően a részvény- és árupiaci eszközalapok, valamint a dinamikus, vegyes portfóliók teljesítettek jól – ezekkel lehetett a leginkább tompítani a nyugdíjcélú megtakarítások értékét erodáló, időszakosan kiugró infláció hatását.

„Az olyan hosszú távú, legalább 15 éves időtávra ajánlott megtakarításoknál, mint amilyen a nyugdíjcélú megtakarítások is, nem szabad pusztán a hozam alapján dönteni. Legalább ilyen fontos, hogy a félretett pénzt ez idő alatt mekkora kockázatnak teszi ki és milyen gyakran az alapkezelő”

– mondja Veres Patrik, a Grantis pénzügyi szakértője.

A megtakarítók tájékozódását még jobban elősegítendő, a Grantis az idei évtől egységes módszertan szerint értékeli a biztosítók eszközalapjait Qualitas néven. A rangsor nem pusztán a legmagasabb hozamot díjazza, hanem a hozam és a vállalt kockázat arányát vizsgálja több biztosítónál, több kategóriában. Vagyis azt mutatja meg, melyik eszközalap tudott tartósan, kiszámíthatóan, a kockázathoz képest jó teljesítményt adni – ez az, ami a hosszú távú, nyugdíjcélú megtakarításoknál valódi iránytű a megtakarítóknak.

„A Grantis ezzel nemcsak az új megtakarítóknak, hanem annak a több mint félmillió megtakarítónak akar folyamatos segítséget nyújtani a nyugdíjvagyon-építésben, akik már félretesznek adójóváírásos biztosítással” – teszi hozzá Sebestyén András, a Grantis alapító-vezérigazgatója.


Ma nagyjából 550 ezren takarékoskodnak nyugdíjbiztosítási szerződéssel, hogy kiegészítsék majdani állami nyugdíjukat. Hasonlóan a másik két nyugdíjcélú megtakarítási megoldáshoz – az önkéntes nyugdíjpénztárhoz (ÖNYP) és a nyugdíj-előtakarékossági számlához (NYESZ) – a nyugdíjbiztosítások után is évente 20 százalékos szja-jóváírás vehető igénybe, szerződésenként legfeljebb 130 ezer forintig.

Ahhoz, hogy a megtakarító a jövő évben is megkapja a befizetései után járó 20 százalékos jóváírást, még az idei évben el kell indítania a megtakarítást, és arra ténylegesen be is kell fizetnie. Az év végéig beérkezett összegek alapján számítják ki a következő évi adójóváírást.

Hiába növelik a hiánycélt, már ennek tartásához is újabb pénzek kellenek.

2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan stagnált az infláció – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Öt demokrata szenátor adta be a derekát.

Eljutott az üzenet oda, ahova szánták.

De nem állandó jelleggel, hanem kiképzési céllal állomásozó alegységet – közölte lapunk érdeklődésére a Honvédelmi Minisztérium.

Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP több más hitelintézettel közösen: az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló törvény Alaptörvénybe ütközésének megállapítását kérik, derült ki a bank hétfői közleményéből.

Nagyon szeretné eladni az állam Magy Márton minisztérumának épületét.

Dominóként dőlnek be Homlok Zsolt jelentős tartozásokat felhalmozó cégei.

A gyorsan változó és bizonytalan világgazdasági környezetben a jegybankok legfontosabb feladata továbbra is az árstabilitás elérése és a pénzügyi stabilitás megőrzése – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) ülésén Bázelben. A jegybankelnök hozzátette: napjaink gazdasági kihívásainak kezelésében fontos szerep jut a jegybankok közötti együttműködésnek, így a Koreai Nemzeti Bankkal kötött új partnerségi megállapodásnak is.  

Megszólalt az elemző az Orbán-Trump védőpajzsról.

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

