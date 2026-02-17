3p

Makró Nestle

Sokat köszönhet a magyar GDP a Nestlének

mfor.hu

40,7 milliárd forint költségvetési hozzájárulás a cégtől.

Három gyárral, 42 márkával és több mint 1000 termékkel van jelen a Nestlé a magyar piacon, de a vállalat hatása a gazdaságra jóval nagyobb, mint ami a saját működéséből következne – mutat rá a PwC frissen publikált elemzése, amely a svájci élelmiszeripari vállalat magyar gazdaságra gyakorolt hatását vizsgálja. A Nestlé Hungária Kft. működése 22 100 munkahely létét támogatja, éves szinten 409,4 milliárd forint bruttó hozzáadott értéket termel, és összességében 106,7 milliárd forinttal járul hozzá a központi költségvetés bevételeihez.

A Nestlé Hungária Kft. 35 éves múlttal rendelkezik Magyarországon, s az elmúlt több mint három évtizedben jelentős gazdasági beruházásaival, termékportfóliója bővítésével, gyárainak fejlesztésével, valamint meghatározó szakképzési, oktatási és mezőgazdasági programjaival folyamatosan építette a hazai jelenlétét. A vásárlók a vállalat 42 márkájával és több mint ezer termékével találkozhatnak az üzletekben, ám a Nestlé magyarországi működése messze túlmutat ezen, gazdasági és társadalmi értelemben egyaránt.

A PricewaterhouseCoopers AG „A Nestlé gazdasági értékjelentése” címmel készített egy hatástanulmányt, amely vizsgálja a vállalat közvetlen, közvetett és indukált hatásait, valamint ezek összesített hatását a magyar gazdaságra. A közvetlen gazdasági hatások közé tartozik, hogy a hazánkban több mint 3000 főt foglalkoztató Nestlé működése által 60,3 milliárd forint bruttó hozzáadott értékkel járul hozzá a magyar gazdasághoz, és az adók és járulékok befizetése által 13,5 milliárd forinttal növeli a magyar költségvetés bevételeit.

Megvizsgálva a Nestlé magyarországi értékláncát – nyersanyag-beszállítókat, szolgáltatókat, disztribútorokat és kiskereskedőket – további jelentős közvetett gazdasági hatást mért az elemzőcég. A Nestlé működése ebben a formában éves szinten 206,2 milliárd forint bruttó hozzáadott értéket termel, 11 200 munkahely létét támogatja, és 52,5 milliárd forinttal növeli a központi költségvetés bevételeit.  

A Nestlé és beszállítói dolgozói saját vásárlásaikkal is mozgatják a gazdaságot, ami további gazdaságélénkítő hatással jár. Ez az indukált gazdasági hatás számokban kifejezve 7900 munkahelyet, 143 milliárd forint bruttó hozzáadott értéket és 40,7 milliárd forint költségvetési hozzájárulást jelent. Az összesített gazdasági hatás igen jelentős: a magyar GDP 0,5 százaléka a Nestlé magyarországi működéséhez köthető, és a vállalat közel annyi ember munkavállalását támogatja, mint amennyi Tata lakossága. 

