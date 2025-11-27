1p
Sokat segített a turizmuson az október 23-i hosszú hétvége

Több volt a hazai és a külföldi vendég is, mint tavaly.

2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 10 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál, amelyhez az október 23-ai ünnepnaphoz kötődő hosszú hétvége is hozzájárult. 2025. január–októberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,0, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A belföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 11 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. A külföldi vendégek száma 12, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,7 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 104,2 milliárd forint volt, folyó áron 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Részletes elemzéssel hamarosan jelenetkezünk.

