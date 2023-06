Sokba kerülhet Orbán Viktor ezer kilométeres magánrepülős kitérője

„Lóg nekünk a kormány” – interjú Kiss Ambrussal, Budapest főpolgármester-helyettesével

Igazságtalannak és jogszerűtlennek tartja Kiss Ambrus, hogy a fővárosnak több szolidaritási hozzájárulást kell befizetnie, mint amennyi normatívát kap a kötelező feladatai ellátásához, ezért perre mennek. Budapest általános főpolgármester-helyettese reagált azokra a kormánypárti felvetésekre is, hogy elherdálják azt az összeget, ami Tarlós István idejéből maradt meg. Interjúnkban ezek mellett szóba került a Lánchíd autómentesítése, valamint a most lezárult Budapesti Lakógyűlés is.