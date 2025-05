Sokkal drágább lett a magyar szamóca, de mégis mennyiért adják az idén?

Kapcsolódó cikk Már most drága az eper, és még tovább nőhet az ára Van, ahol kilónként 3990 forintot kérnek

Magyarországon az elmúlt években 5–7,7 ezer tonna szamócát takarítottak be évente. Szakértők a szabadföldön termesztett szamóca betakarításának kezdetét idén május 10-15-e körül várták. Az áprilisi fagyok a szabadföldi szamócát károsították, ugyanakkor a fóliasátor alatti állományok nem sérültek – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet szamócakörképéből.

