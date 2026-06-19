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Makró Üzemanyagok

Sokkal olcsóbb lesz a tankolás

mfor.hu

Szombaton folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon.

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kesevebbe – írja a Holtankoljak.
 

2026. június 19-én az átlagárak a következők:

95-ös benzin: 592 forint/liter
Gázolaj: 614 forint/liter

 

Védett árak: 

95-ös benzin: 595 forint/liter
Gázolaj: 615 forint/liter

Magyar Péter miniszterelnök már bejelentette a korábban rögzített (benzin esetében literenként 595, gázolajnál 615 forintos) védett üzemanyagár kivezetését. A döntést az indokolta, hogy a piaci árak a hatósági árak alá csökkentek. A jövedéki adó csökkentését és a Mol árréseit a kormány továbbra is fenntartja

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