Sokkal olcsóbb lesz a tankolás

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kesevebbe – írja a Holtankoljak.



2026. június 19-én az átlagárak a következők:



95-ös benzin: 592 forint/liter

Gázolaj: 614 forint/liter

Védett árak:



95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

Magyar Péter miniszterelnök már bejelentette a korábban rögzített (benzin esetében literenként 595, gázolajnál 615 forintos) védett üzemanyagár kivezetését. A döntést az indokolta, hogy a piaci árak a hatósági árak alá csökkentek. A jövedéki adó csökkentését és a Mol árréseit a kormány továbbra is fenntartja

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