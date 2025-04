Sokkoló adatok láttak napvilágot a magyar nyugdíjakról

Kapcsolódó cikk „Na most meg az ukránoktól függ a nyugdíjunk?!” – betelt a pohár olvasóinknál Nem hagyták szó nélkül.

Az átlagnyugdíj a Fidesz hatalomra kerülése előtt a nettó átlagkereset 65,1 százalékára rúgott, most számításaik szerint ez a mutató még a 48,5 százalékot sem éri el.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!