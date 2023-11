Sokkoló, ami a magyar cégekkel történik, ilyen a világválság alatt sem volt

A Népszava készített interjút Csorbi Hajnalkával, az Opten céginformációs vállalkozás igazgatójával, akinek kiváló rálátása van a magyar cégek helyzetére, hiszen ami adat nyilvánosan elérhető, az náluk fut össze.

Ezek alapján Csorbi elmondta: a magyar gazdaságot elérte a recesszió, de ez csak az egyik probléma.

"Mindenképp egy komoly problémahalmazzal állunk szemben: hiányzik a gazdasági stabilitás, amit jól mutat a jogszabályok módosításának kiszámíthatatlansága, de ilyen a devizaárfolyamok nagymértékű változékonysága, vagy a magas kamatok kedvezőtlen hatása is, hiszen ez jelentős mértékben visszafogja a beruházásokat is. Ezért attól, hogy az egyik eleme nem teljesül a válság ismérveiről szóló listának még nem mondhatjuk azt, hogy nincs is gazdasági krízis. Az Opten által kezelt adatokból az a következtetés vonható le, hogy gazdaságunk csak hosszabb idő alatt lesz képes ismételten talpra állni. Ezért nem osztom azokat a véleményeket, amelyek gazdasági visszapattanásra számítanak"

- fogalmazott az igazgató, aki azt is elmondta, idén is több cég szűnt meg, mint amennyi alakult, és ezek gyakran nagyobb összegű tartozásokat hagytak maguk után, más cégeket is nehéz helyzetbe hozva.

"A világjárvány előtt évente átlagosan 5 ezer céget számoltak fel, idén pedig véleményem szerint 21 ezernél is többet fognak, ami nagyon nagy különbség! Ez a csúcs felülmúlja a 2008-2009-es világválság időszakában tapasztalt 12 ezres tetőzést is"

- összegzett Csorbi Hajnalka, aki hozzátette azt is, hogy túl sok vállalkozás van Magyarországon, az építőipari cégek termelése pedig jövőre sem fog magára találni.