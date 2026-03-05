Sokkoló drágulás jön pénteken a benzinkutakon

A Holtankoljak információi szerint péntektől, azaz március 6-ától tovább drágulnak a hazai üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A benzin bruttó 6, a gázolaj bruttó 15 forinttal drágul.

Csütörtökön az oldal az alábbi átlagárakat mérte:

95-ös benzin: 573 forintt/liter

Gázolaj: 603 forint/liter

Ezekhez az árakhoz adódhat hozzá az áremelés hatása, amennyiben a kutakon is változatlan formában érvényesül a drágulás. A héten már eddig is több alkalommal emelkedtek az árak.

