Sokmilliárd eurós biznisz a vape Európa-szerte

Egyre súlyosabb problémával néz szembe az eldobható ízesített e-cigaretták (vape) európai piaca, mert a termékek csaknem felét a szürke- vagy a feketekereskedelem adja – idézi Christos Harpantidist, a Philip Morris International (PMI) globális vállalati ügyekért felelős vezetőjét az MTI.

A szabályozatlan vape termékek forgalma már most meghaladja a 6,6 milliárd eurót (2558 milliárd forintot), becslések szerint 2030-ra a 10,8 milliárd eurót is elérheti a Fraunhofer ISI legfrissebb európai tanulmánya szerint. A készítmények 90 százaléka Kínából származik, és az Európai Unióban forgalomban lévő ízesített e-cigaretták csaknem fele illegális eredetű: nagyjából 35 százalék hamisított, további 13 százalék sem felel meg a jogszabályoknak.

Harpanditis szerint társadalmi konszenzus kell: kiskorúak sem legális, sem illegális nikotintermékeket nem használhatnak, és úgy látja, ebben mindenkinek felelőssége van. A globális vezető szerint a szélsőséges tiltások nem oldják meg a gondot, éppen ellenkezőleg: erősítik a feketekereskedelmet, hiszen a kereslet nem szűnik meg, csupán az illegális csatornák felé terelődik.

A feketekereskedelem gazdasági szempontból is aláássa Európát: az uniós és nemzeti költségvetések évente több millió euró bevételtől esnek el, amely bűnszervezetekhez kerül. A legális piaci verseny eközben torzul, és hosszú távon munkahelyek is veszélybe sodródhatnak.

„A feketekereskedelem visszaszorításának kulcsa a megfelelő szabályozási keretrendszer. Hatékony ellenőrzésekre, a kereskedők fokozott felelősségére, megfelelő szankciókra, valamint következetes hatósági fellépésre van szükség” – mondta Harpanditis.