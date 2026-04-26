Makró bűnözés Európa Kína Philip Morris

Sokmilliárd eurós biznisz a vape Európa-szerte

A szabályozatlan vape termékek forgalma már most meghaladhatja a 6,6 milliárd eurót a Philip Morris globális vezetője szerint. Az Európai Unióban forgalomban lévő ízesített e-cigaretták csaknem fele illegális eredetű.

Egyre súlyosabb problémával néz szembe az eldobható ízesített e-cigaretták (vape) európai piaca, mert a termékek csaknem felét a szürke- vagy a feketekereskedelem adja – idézi Christos Harpantidist, a Philip Morris International (PMI) globális vállalati ügyekért felelős vezetőjét az MTI.

A szabályozatlan vape termékek forgalma már most meghaladja a 6,6 milliárd eurót (2558 milliárd forintot), becslések szerint 2030-ra a 10,8 milliárd eurót is elérheti a Fraunhofer ISI legfrissebb európai tanulmánya szerint. A készítmények 90 százaléka Kínából származik, és az Európai Unióban forgalomban lévő ízesített e-cigaretták csaknem fele illegális eredetű: nagyjából 35 százalék hamisított, további 13 százalék sem felel meg a jogszabályoknak.

Harpanditis szerint társadalmi konszenzus kell: kiskorúak sem legális, sem illegális nikotintermékeket nem használhatnak, és úgy látja, ebben mindenkinek felelőssége van. A globális vezető szerint a szélsőséges tiltások nem oldják meg a gondot, éppen ellenkezőleg: erősítik a feketekereskedelmet, hiszen a kereslet nem szűnik meg, csupán az illegális csatornák felé terelődik.

A feketekereskedelem gazdasági szempontból is aláássa Európát: az uniós és nemzeti költségvetések évente több millió euró bevételtől esnek el, amely bűnszervezetekhez kerül. A legális piaci verseny eközben torzul, és hosszú távon munkahelyek is veszélybe sodródhatnak.

„A feketekereskedelem visszaszorításának kulcsa a megfelelő szabályozási keretrendszer. Hatékony ellenőrzésekre, a kereskedők fokozott felelősségére, megfelelő szankciókra, valamint következetes hatósági fellépésre van szükség” – mondta Harpanditis.

 

Az iráni háború miatt a hagyományos energiahordozók ára megugrott, ráadásul az elérhetőségük is bizonytalanná vált. Ez pedig ismét fókuszba helyezte a megújuló energiát és annak tárolását.

A hét egyik legfontosabb üzemanyagpiaci híre az volt, hogy a Barátság kőolajvezeték ismét működőképes, és megindult a tranzit is. Ez a hazai ellátás szempontjából megnyugtató hír, ugyanakkor a hatósági árak miatt az üzemanyagok importja gyakorlatilag leállt. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a következő hónapokban az új kormány is csak óvatosan nyúl majd a rendszerhez.

A dollár árfolyama a reggeli 314-ről 311-re változott.

A forint erősödése is az olívaolaj árcsökkenésének kedvez: még nem érte el a napraforgóolaj szintjét, de szűkül a rés.

Az adócsökkentést jövedelmi sávok szerint lépné meg a Tisza Párt, és az elhangzottak alapján már azt is lehet tudni, kiről mennyi adóterhet venne le az új kormány.

A közlekedési és beruházási minisztérium vezetésére felkér politikus megosztotta terveit a közösségi médiában. Úgy látja, évtizedes adósságokat kell ledolgozniuk.

Az ingázók a KSH adatai alapján közel 119 ezer fős létszáma a koronavírus-járvány óta mért legmagasabb.

A Tisza Párt választási győzelme fundamentális fordulatot jelenthet az EU-s pénzek felszabadítása tekintetében, feltéve, hogy a kormányzat sikeresen teljesíti a jogállamisági feltételeket – írja elemzésében az Accorde Alapkezelő Zrt.

A ráta már 4,5 százaléknál tart a friss adatok szerint.

Megkönnyebbülhetnek a médiatulajdonosok.

