Somogy megye felét is elnyelheti egy vagyonkezelő alapítvány

Elérte a 105-öt a bejegyzett vagyonkezelő alapítványok száma. Szépen pörög a számláló: még július végén Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő testvérének lett egy saját vagyonkezelő alapítványa, az volt a 95. alapítvány. Szeptember közepén már 98-nál tartott a számláló, október elején pedig bejegyezték a 99. és a 100. ilyen szervezetet, ami bizonyítja, hogy vannak azért gazdag emberek Magyarországon.

Így november végére tehát meglett a 105. vagyonkezelő alapítvány, a neve: Harmony Vagyonkezelő Alapítvány.

Cél az Alapítók által az Alapítvány javára rendelt vagyon egyben tartása, megőrzése és hosszútávú kezelése, az ebből származó jövedelemből az Alapító Okiratban megjelölt feladatok megvalósítása, valamint az Alapítvány vagyonának – különösen a vagyon hozamának – terhére az alább meghatározásra kerülő Elsődleges Kedvezményezettek és Másodlagos Kedvezményezettek javára anyagi jólétük, vagyoni biztonságuk és életkörülményeik hosszútávú, generációkon átívelő biztosítása érdekében, valamint az általuk elért eredmények elismeréseként, vagyoni juttatások teljesítése

- olvasható a bírósági dokumentumban. A cél tehát az anyagi jólét hosszútávú biztosítása.

De kinek a vagyona?

A Harmony Vagyonkezelő Alapítványt november 21-én jegyezték be a Fővárosi Törvényszéken Claessens Christophe és Claessens Katalin által előterjesztett kérelemre. Róluk viszonylag sokat írt már a sajtó, hiszen – kis túlzással – övék fél Somogy megye. A Claessens Group története 1995-ben indult, amikor a Claessens család megvásárolta a Dél-Somogyi Állami Gazdaság utódcégét. Későbbi somogyi földárveréseken is szépen gyűjtögették a hektárokat.

Nyári betakarítás a Csicsó Farm földjein

A K-Monitor 2023-ban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. A belga gyökerű, döntően Somogyban aktív, állattartással foglalkozó Claessens-család 2022-ben tragikus hírekkel került az érdeklődés középpontjába az egykori Claessens Kft.-t irányító Peter Claessens halála miatt. Az agráriumban tevékenykedő üzletember és testvérei 32,4 milliárd forintos vagyonukkal az 55. leggazdagabbnak számítottak Magyarországon „A 100 leggazdagabb” listája szerint.

A család ezen ága, amelyet most Johan Claessens, illetve Peter Claessens özvegye vezet, főként a tehenészetben volt aktív, de már kiterjesztették tevékenységüket a sertéstenyésztésre és a takarmányelőállításra is. Legnagyobb támogatásaik is vidékfejlesztési beruházásaikhoz kapcsolódnak: állattartó telepeik, illetve takarmányelőállító üzemeik fejlesztésére 2,86 milliárd forint támogatást nyertek 2022-ben.

A családon belül teljesen külön cégcsoportot vezet Peter és Johan Claessens testvére, Christophe Claessens és felesége, Katalin. A sertéstenyésztéssel és az ehhez kapcsolódó takarmányelőállítással foglalkozó cégcsoport jóval szerényebb összegekben részesült, össztámogatásuk 1,1 milliárd forint, ebből mintegy 600 millió kapcsolódik mezőgazdasági beruházásokhoz a vidékfejlesztési kasszából. Ők a Harmony Vagyonkezelő Alapítvány alapítói. Tehát valósággal ömlött a családhoz az agrártámogatás.

Legnagyobb cégük a Csicsó Pig Kft., amelynél 2024-ben 11 milliárd forintos forgalom mellett 2,5 milliárd forintos profit jött össze. A vállalat a korábbi években is megbízhatóan termelte az évi 1-2 milliárd forintos nyereséget, így bőven volt miből vagyont bepakolni a vagyonkezelő alapítványba.

A Csicsó Farm cégcsoport mezőgazdasági tevékenységet folytató társaságok összessége, amelynek alapítója és fő tulajdonosa Claessens Christophe. Szülei már gyermekkorában is mezőgazdasággal foglalkoztak, így a cégcsoport a családi hagyománynak megfelelve 2009-ben kezdte meg működését Csurgó környékén. Mára somogycsicsói és iharosberényi központjával a környező térség egyik legnagyobb munkaadójává nőtte ki magát

- olvasható a cég honlapján. Saját bevallásuk szerint a takarmánynövények nagy részét a gazdaság a saját szántóföldjein termeli meg, a fennmaradó részt pedig a környékbeli gazdáktól vásárolja. Mivel sertéshizlalással foglalkozó telepük állománya folyamatosan bővül, vevői igény szerint többféle méretet és minőséget tudnak biztosítani vásárlóiknak.

Nem véletlen, hogy ez az Orbán-kormány által létrehozott vagyonkezelő alapítványi szerkezet rendkívül népszerű a milliárdosok körében: készpénzt, cégeket, részvényeket, ingatlanokat, gyakorlatilag bármit be lehet helyezni az alapítványba, feltéve, hogy a vagyon értéke legalább 600 millió forint. Az adózása rendkívül kedvező, és kiválóan alkalmas arra is, hogy az alapító a megszerzett vagyonát zökkenőmentesen átörökítse a következő generációnak. Az első vagyonkezelő alapítványokat 2022 végén kezdték el megalapítani az ország milliárdosai, tehát nagyjából három év kellett a 105 eléréséhez.