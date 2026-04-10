Somogyi Zoltán: Nem a kegyelmi ügy miatt lett Magyar Péter, hanem a rossz gazdasági és közhangulat miatt

Négy nappal a választások előtt értelemszerűen az esélyekről kérdeztük Somogyi Zoltánt. Aki a közvélemény-kutatók többségének mérésére hivatkozva úgy vélte, a Tisza Párt fog nyerni, ám hogy sikerül-e kétharmadot szereznie, az még nem borítékolható. Ugyanakkor a Political Capital alapítója szerint nem kell nagyon sokkal nyerni, hogy a győztes pártnak biztos többsége legyen a parlamentben.

A szociológus arról is elmondta a véleményét, hogy a kampányfinisben napról napra megjelent kormánykritikus, tényfeltáró videók, valamint az országjárások, a szerbiai szabotázs, az amerikai alelnök látogatása gyakorolhatott-e érdemi hatást a választások kimenetelére, vagy már olyan alacsony a bizonytalanok száma, hogy ezek már nem rendezik át az erőviszonyokat.

De vajon a szavazatvásárlások mennyire lehetnek döntő tényezők? Hiszen az erről szóló dokumentumfilm szerint akár 6-7 százalékos többletet hozhat a Fidesznek. Somogyi Zoltán egyebek mellett erről is elmondta, mit gondol.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:01 Beköszönés

2:08 A szavazatvásárlásokról

13:23 Miért térnek el ennyire egymástól a közvélemény-kutatók mérései?

16:20 Lehetnek még bizonytalanok?

22:08 A tényfeltáró videók, az országjárások, a szerbiai szabotázs és a Vance-látogatás hatása

32:09 Miért pont ennek a ciklus végén veszíthet választást az Orbán-kormány?

38:54 A Tisza potenciális kétharmadáról, a kispártokról – kétpárti lesz a parlament?

47:01 Az egyik párt egyszerű többségű győzelme esetén ignorálhatja a parlamentet a vesztes?

52:18 Egy választási vereség elindíthat esetleg változást a Fideszben?

1:01:03 Elköszönés

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A Klasszis Klub Live korábbi adásait itt találja.

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

Kapcsolódó tartalom Klasszis Klub Klasszis Klub - a Privátbankár.hu, az mfor.hu és a Piac & Profit klubrendezvényeinek gyűjtőoldala, beszámolók és videók a klubtalálkozókról.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)