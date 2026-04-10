Somogyi Zoltán: Nem a kegyelmi ügy miatt lett Magyar Péter, hanem a rossz gazdasági és közhangulat miatt

Négy nappal a választások előtt értelemszerűen az esélyekről kérdeztük Somogyi Zoltánt. Aki a közvélemény-kutatók többségének mérésére hivatkozva úgy vélte, a Tisza Párt fog nyerni, ám hogy sikerül-e kétharmadot szereznie, az még nem borítékolható. Ugyanakkor a Political Capital alapítója szerint nem kell nagyon sokkal nyerni, hogy a győztes pártnak biztos többsége legyen a parlamentben.
A szociológus arról is elmondta a véleményét, hogy a kampányfinisben napról napra megjelent kormánykritikus, tényfeltáró videók, valamint az országjárások, a szerbiai szabotázs, az amerikai alelnök látogatása gyakorolhatott-e érdemi hatást a választások kimenetelére, vagy már olyan alacsony a bizonytalanok száma, hogy ezek már nem rendezik át az erőviszonyokat.
De vajon a szavazatvásárlások mennyire lehetnek döntő tényezők? Hiszen az erről szóló dokumentumfilm szerint akár 6-7 százalékos többletet hozhat a Fidesznek. Somogyi Zoltán egyebek mellett erről is elmondta, mit gondol.
A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
0:01 Beköszönés
2:08 A szavazatvásárlásokról
13:23 Miért térnek el ennyire egymástól a közvélemény-kutatók mérései?
16:20 Lehetnek még bizonytalanok?
22:08 A tényfeltáró videók, az országjárások, a szerbiai szabotázs és a Vance-látogatás hatása
32:09 Miért pont ennek a ciklus végén veszíthet választást az Orbán-kormány?
38:54 A Tisza potenciális kétharmadáról, a kispártokról – kétpárti lesz a parlament?
47:01 Az egyik párt egyszerű többségű győzelme esetén ignorálhatja a parlamentet a vesztes?
52:18 Egy választási vereség elindíthat esetleg változást a Fideszben?
1:01:03 Elköszönés
