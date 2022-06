Soron kívüli nyugdíjemelést sürget a Nyugdíjas Parlament

A Központi Statisztikai Hivatal szerdai adatközlése meglehetősen sokkoló számokat tartalmazott. Nemcsak az általános fogyasztói árindex, de a nyugdíjasok fogyasztói kosara alapján számolt ráta is egyaránt kétszámjegyű tartományba emelkedett májusban, 10,7-10,7 százalékot közölt a hivatal.

Már önmagában ez is súlyos helyzetet eredményez, de a társadalom legidősebbjei még jobban ki vannak téve a pénzromlásnak. Az ő fogyasztói kosarukban ugyanis az átlagosnál jóval magasabb az élelmiszerek aránya, ez a termékcsoport pedig előző évhez képest 20 százalékkal drágult a friss adat szerint. Ezért a Nyugdíjas Parlament soron kívüli nyugdíjemelést szeretne kérni a kormánytól.

Nagy bajban a legszegényebb nyugdíjasok. Fotó: Pixabay Nagy bajban a legszegényebb nyugdíjasok. Fotó: Pixabay

Az elmúlt harminc év óta nem tapasztalható megdöbbentően magas fogyasztói árak emelkedése, komoly csapást mér az alacsony nyugellátásban lévő idős társainkra - vezetik fel a közleményüket. Hozzáteszik: a legkiszolgáltatottabb réteg napi fogyasztási szerkezetébe tartozó alapvető élelmiszereknél az áremelkedés a 35-40 százalék körüli sávban található, akkor még elkeserítőbb a kép.

"A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület arra kéri a kormányt, hogy - élve a törvény adta lehetőségével - a 120 ezer forint alatti nyugellátásban részesülő idősek számára (közel 1 millió idős honfitársunk) soron kívüli, méltányossági nyugdíjemelést hajtson végre."

Hogy a kormány megfontolja-e ezt a kérdést, azt egyelőre nem tudni, hiszen nem érkezett még hivatalos reakció a kérésre. Az azonban biztos: jelen állás szerint júliusban kiegészítő nyugdíjemelés érkezik, 3,9 százalékos mértékben. Ezzel a kormány 8,9 százalékra korrigálja a nyugdíjak idei emelkedését. A költségvetési törvényjavaslatba is foglalt várakozásuk szerint idén ekkora éves infláció lehet, miközben a Magyar Nemzeti Bank 9-9,8 százalék közötti sávba várja a fogyasztói árindexet, de van már olyan elemző is, aki a kétszámjegyű éves rátát is elképzelhetőnek tartja. Ez pedig felveti annak a lehetőségét, hogy már most el kell gondolkoznia a kormánynak az újabb nyugdíjkorrekcióról.