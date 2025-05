Sort cserélt Varga Mihály, havi hárommilliós fizetés nem volt elég a felügyelőbizottság ügyvezetőjének

Az MNB-Ingatlannál a felügyelőbizottsági tagokat is lecserélték, a Matolcsy-korszakban kinevezett Fömötör Barna, Lavrincz József és Korencsi Attila helyére érkeztek:

„Pontosan ugyanez történt az MNB-Ingatlan Kft. leányvállalatánál, az Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Kft.-nél: Bozót visszahívták az ügyvezető posztról, helyébe Tóth Lászlót kérték fel havi 900 ezer forintért, Tóth azonban ezt a pozíciót sem vállalta, így a leányvállalat élére is Udud Zsolt került. Az Optimum-Omega Kft. ügyvezetését azonban díjazás nélkül látja el” – olvasható a cikkben.

A Kft. éléről március végén közöz megegyezéssel távozott a 2020 óta a céget vezető Bozó Péter Pál, helyére Tóth Lászlót jelölték, aki annak ellenére sem vállalta a posztot, hogy már havi 3 milliós díjazásáról is döntés született. Végül aztán Udud Zsoltot nevezték ki ügyvezetőnek, aki még magasabb összegért, havi bruttó 3,76 millió forintért vállalta a feladatot.

A 24.hu cikkéből kiderül, hogy teljesen lecserélték a Magyar Nemzeti Bank ingatlanos cégének vezetését, az MNB-Ingatlan Kft. vezetőségébe az új MNB-elnök, Varga Mihály emberei ültek be.

