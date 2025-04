Stabil pénzügyi növekedéssel erősíti pozícióját a MET Csoport

A zöld átmenetet támogató stratégia részeként, a MET tavaly is folytatta beruházásait a megújuló energiaforrásokba, technológiailag diverzifikált portfóliót kiépítve. A vállalat jelenleg 414 MW nap- és szélerőműprojektet üzemeltet, 112 MW áll építés alatt, és további projekteket fejleszt 8 európai országban.

A cégcsoport teljes árampiaci forgalma 2024-ben elérte a 76 TWh-t (szemben a 2023-as 68 TWh-val), és a gázpiaci forgalma is jelentősen nőtt: a 2023-as 88 milliárd köbméterről 140 milliárd köbméterre. A földgáz és az LNG nemcsak az európai energiabiztonság megteremtésében játszanak kulcsszerepet, hanem az energiaátmenet szempontjából is létfontosságúak, mivel ezek a legalacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású fosszilis energiahordozók. Úgynevezett flexibilis energiaforrásként a földgáz és az LNG ki tudja egészíteni az időjárásfüggő megújulókat.

