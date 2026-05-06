Statisztika: nőnek ki a földből az új lakások

Az idei első negyedévében 2800-nál is több új lakás épült, 4,3 százalékkal több mint egy évvel korábban – tudatta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma közel 9300 volt, ami 64 százalékkal magasabb a 2025 első három hónapos periódusához képest.

Így is volt egy nagy csökkenés

A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2 százalékkal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. Egyedül a községekben csökkent az új lakások száma, ott viszont majdnem 10 százalékkal.

Három kerület tarolt

A lakásépítés területi koncentrációja a fővárosban továbbra is erős.

Budapest 955 új lakásának 87 százaléka három kerületben épült fel: XIII. kerületben 294, a

X. kerületben 278, a

XI. kerületben pedig 256 új lakást vettek használatba.

Az új lakások száma a közép-magyarországi mellett további három régióban növekedett az előző év azonos időszakihoz képest, a legnagyobb mértékben Észak-Alföldön 69 százalék és Dél-Alföldön 64 százalék. Ugyanakkor Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon csökkenés történt.