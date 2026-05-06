Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Statisztika: nőnek ki a földből az új lakások

Budapesten néhány kisebb terület dominál.

Az idei első negyedévében 2800-nál is több új lakás épült, 4,3 százalékkal több mint egy évvel korábban – tudatta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma közel 9300 volt, ami 64 százalékkal magasabb a 2025 első három hónapos periódusához képest.

A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2 százalékkal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. Egyedül a községekben csökkent az új lakások száma, ott viszont majdnem 10 százalékkal.

 

A lakásépítés területi koncentrációja a fővárosban továbbra is erős.

Budapest 955 új lakásának 87 százaléka három kerületben épült fel:

  • XIII. kerületben 294, a
  • X. kerületben 278, a
  • XI. kerületben pedig 256 új lakást vettek használatba.

Az új lakások száma a közép-magyarországi mellett további három régióban növekedett az előző év azonos időszakihoz képest, a legnagyobb mértékben Észak-Alföldön 69 százalék és Dél-Alföldön 64 százalék. Ugyanakkor Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon csökkenés történt.

Márciusban végre magára talált a magyar ipar

Az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt márciusban a februárinál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) becslése szerint.

A Tisza-kormányt a megalakulása előtt nyomaszthatja Trump intézkedése

A múlt hét végén jelentette be Donald Trump, hogy 25 százalékra emeli az Európában gyártott autók vámját. Ez – elsősorban az Audi révén – komoly hatást gyakorolhat a magyar iparra is. Tekintve, hogy Magyar Péter kormánya súlyos örökséggel, komoly gazdasági nehézségek közepette veszi át az ország vezetését, ez igencsak aggasztó hír.

Ezt a kritikus nyersanyagot féltik az országok a leginkább

2009 óta globálisan csaknem az ötszörösére nőtt a különböző exportkorlátozásokban érintett kritikus nyersanyagok köre. Egyre több ország gondolja úgy, hogy korlátozza a világpiacon egyre értékesebb termékeinek kivitelét, leginkább az exportadó megemelésével vagy az előzetes állami engedélyhez kötéssel. Európa és Magyarország különösen aggódva figyelheti ezeket a lépéseket, amik leginkább az akkumulátorgyártáshoz elengedhetetlen kobaltot és mangánt érintik.

Trump háborúja miatt márciusban megtört a turizmus dinamikus bővülése

A negatív folyamatok mögött Ázsia áll: az onnan érkező vendégek harmadával kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban.

Egyre jobban aggasztja az IMF-et az iráni helyzet

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője arra figyelmeztetett hétfőn, hogy az infláció már emelkedik és a globális gazdaság „sokkal rosszabb kimenetellel” nézhet szembe, ha a közel-keleti háború 2027-ig elhúzódik, és az olajár hordónként 125 dollár körüli szintre nő.

gyenge hónapot zárt a turizmus márciusban

A külföldi vendégek száma 0,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,5 százalékkal csökkent, a belföldieké viszont nőtt.  

Ezzel a két hatalmas problémával kell megküzdenie Magyar Péter kormányának

Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban.

Köves Slomóék alapítványánál is gyanús dolgokat talált az ÁSZ

A Számvevőszék költségvetési csalás gyanúja miatt az illetékes hatósághoz fordult.

Magyar Pétertől még a kóla is olcsóbb lett? Szívderítő árcsökkenés a diszkontokban

Még növekedett is az árcsökkenés üteme laptársunk felmérése szerint.  

Már zajlik a munka a kata átalakításáról: így működne együtt a kamara az új kormánnyal

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az Orbán-kormány utolsó éveiben egy aktivistább szerepet vállalt fel, amit a Tisza hatalomátvétele után is folytatna. A kamara már dolgozik a Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) kiszélesítésével kapcsolatos javaslatain. Emellett a részben zárolás alatt lévő európai uniós források hazahozataláról és a belengetett szja-csökkentésekről is kérdeztük az MKIK-t.

