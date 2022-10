Statisztikai trükkökkel kozmetikázná a várólistákat a kormány

Ide jutottunk: Pakisztánnal vagyunk egy sorban

Többek között az ázsiai állam és Magyarország devizatartaléka is annyira megcsappant, hogy azok mértéke már a fenntarthatósági korlátnak tekintett 3 havi import értékénél is alacsonyabb. Bár a kormány és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) más viszonyítási alapot használ, nevezetesen, hogy az egy éven belül lejáró adósságot fedezi-e a devizatartalék, e tekintetben is jelentősen romlott a helyzet. Még az sem kizárt, hogy nem is vagy nemcsak azért kell az Orbán-kormánynak a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) fordulnia pénzügyi segítségét, mert nem sikerül eloszlatnia az Európai Bizottság jogállamisági aggályait, és így nem fér hozzá a magyar gazdaság számára életmentő uniós pénzekhez. Hanem a devizatartalék elégtelen szintje miatt.