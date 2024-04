Tízezreket vihet el a hétvégi családi strandolás

Ahány fürdőt felhívtam, mindenütt készségesen felsorolták a most éppen érvényben lévő árakat, amelyeket egyébként érdemes áttanulmányozni, mert mára elfelejthetjük az „ennyi a belépődíj és kész” formulát. Szinte minden nap mások az árak, jelentős a kedvezmények köre, viszont hétvégén, de főleg ünnepnapokon borsosabbak a tarifák. Léteznek családi belépők, valamint bérletek is, amelyek persze nem két fillérbe kerülnek, de alkalmanként-személyenként kevesebbet kell akkor fizetni. A pénztárosok – szinte mindegyik fürdőnél ez volt a tapasztalatom - nincsenek arra felhatalmazva, hogy az esetleg egy hónap múlva esedékes árváltozásról tájékoztassák a vendéget.

Mindenhol emelkedtek a belépőárak Budapesten és környékén

Fotó: Lupabeach.com

Ami ugyancsak újdonság, hogy míg régen az árak május 1-től változtak, ma ez nincs így. Egyrészt, mert az időjárás megbolondult, március végén van 28 fok és június elején ki tudja mennyi lesz, másrészt, mert sok helyütt a turisztikai főszezonhoz igazodva kalkulálnak.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdőiben a belépők ára ez év elején, 2024. január 8-tól 5-13 százalékkal emelkedett. Ez jócskán alatta van a KSH adatok szerinti 2023. évi, átlagosan 17,6 százalékos inflációs rátának. A strandbelépők esetében hasonló mértékű, vagyis 5-13 százalék mértékű változásra lehet számítani.

A Pala verhetetlen

A jegyárakat nézve, a télen is üzemelő fürdőkben a nyári szezonban a felnőtt strandbelépők 100-200 forinttal, a családi belépők 300-500 forinttal lesznek magasabbak – tudtam meg a Zrt. képviselőjétől. - A főváros még mindig legnépszerűbb Palatinus fürdője évek óta téli, illetve nyári – eltérő - díjakkal működik. Itt az árak a nyári szezonig változatlanok voltak, a nyári szezon indulásától átlagosan 10-14 százalékos emelést terveznek, a tavalyihoz képest. Június 15-től például a felnőtt belépő ára 5000-5500 forint lesz, a tavalyi 4400-4900 forinthoz képest.

A családi belépők ára 11.000/12.000-13.900/15.300 forint között alakul (a tavalyi 9800-13.700 forinthoz viszonyítva) – attól függően, hogy három- vagy négyfős a család, illetve, hogy hétköznap vagy hétvégi időszakról van szó. Ehhez jön még a helyben vásárolt étel (melegétel, lángos, fagyi, stb.) ami egy négyfős családnál legalább 10 ezer forint.

A fürdők vezetése mindenütt azt ajánlja, hogy a hazai vendégek vegyék igénybe venni a kedvezményes lehetőségeket (például fürdőbérlet, családi belépő, gyermek-, diák és nyugdíjas jegy, Zsigmondy Klubkártya). A Budapest Spas bérletek kiemelkedő kedvezményeket nyújtanak. A bérlettel, egy alkalomra számítva már 1000-1300 forintos áron is lehet fürdőzni, ráadásul bérlettípustól függően több fürdőbe is lehet vele járni. (Az alkalomszám növekedésével párhuzamosan egyre kedvezőbb a bérlet fajlagos ára, 50-88 százalék kedvezmény is elérhető.)

Május elején várhatóan még nem lesz ekkora zsúfoltság a Balatonnál

Fotó: MTI/Mohai Balázs

De mikor is kezdődik a strandszezon? A köztudatban még ma is az él, hogy a strandokon május 1-jén kezdődik a strandolás, ahogyan az évtizedeken át szokás volt. Ugyanakkor a tapasztalatok szerint a fürdővendégek újabban megvárják a napsütéses, forró napokat, vagyis az igazi kánikulát, ami manapság akár 30 fok feletti hőmérsékletet jelenthet. Ezért ma már inkább az időjárástól és az ebből adódóan várható vendégforgalomtól függ, mikor kezdődik a szezon.

"Társaságunk fürdőiben évek óta ütemezetten, az időjárás alapján mérlegelve nyitjuk meg a külső medencéket, strandokat – nagyjából április végétől június közepéig tartó időszakban. Ezt a gyakorlatot követjük idén is. A meteorológia által a március végi, húsvéti hétvégére jelzett 20-24 fokos meleg időre tekintettel, a Palatinuson a télen is üzemelő medencék mellett megnyitottuk a még tavaly megújult Margaréta-medencét, a Paskál fürdőben pedig már lekerült a sátor az úszómedencéről" – tájékoztatott a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. senior kommunikációs vezetője, Réffy Edit.

Április vége táján várhatóan használható lesz már a Gellért fürdő kültéri medencéje, valamint a Palán az élménymedence, majd május végétől június közepéig – az időjáráshoz igazodva – a többi medence és strand is. Addig is folyamatosan zajlanak a felkészítési munkák, így többek között a medencék felújítása, tisztítása, élményelemek és csúszdák karbantartása, a kertek virágosítása, megszépítése.

Elő az igazolványokat!

Amikor strandolni megyünk, ne felejtsük otthon a személyi és egyéb igazolványokat, vagy akár a lakcímkártyákat, mert több helyütt vásárolhatnak kedvezményes belépőjegyet gyermekek, diákok, nyugdíjasok és magyar igazolvánnyal rendelkező 70 éven felüli vendégek, de eme jogosultságot a pénztáraknál bemutatott igazolványokkal vehetjük igénybe. Gyermekek részére 0-3 éves kor között csak regisztrációs díj fizetendő – olvasom egy helyütt.

Vidéken a gyógyfürdők többsége strandélményt is nyújt, több kültéri medencével. Amikor felhívtam néhány vidéki fürdőt, az is kiderült, hogy van, ahol a „sima” belépők csak a fürdőkomplexum bizonyos részeire érvényesek. Másutt a szaunaparkba plusz pénzt kell fizetni, sőt, még le kell perkálni valamennyit a szaunafelöntésért is.

A napozóágy és a szekrénybérlésre, adott esetben a gyógyászati kendő igénybevételére még tegyünk félre pénzt. Az éjszakai élményfürdőzés megint más árakkal működik. Szinte mindenütt léteznek törzsvendég kedvezmények, e téren nincs változás.

Nem mindegy, hány órakor akarunk csobbanni

Az sem ritka, hogy eltérő a kalkuláció, ha mondjuk, kétszer akarunk ugyanazon fürdőbe belépni, ugyanazon a napon, mert mondjuk valaki elment délben máshová ebédelni, aztán visszajött. Van, ahol a felnőtt napijegy 4300 forint, de kétszeri belépéssel 4800, viszont a felnőtt napijegy délután 4-től már csak 3900. Általános, hogy helybeli lakosoknak jelentős a kedvezmény, mondjuk a fele a normál árnak, amit persze lakcímkártyával kell igazolni.

Míg korábban általános volt a május 1-i strandszezon kezdet, és az ehhez kapcsolódó árváltozás, addig ma már, elsősorban a jelentősen megnövekedett költségek (elsősorban energia) következtében a fokozatos nyitást választották a kollégák. Van, ahol már részlegesen megnyitották a kültéri medencéket a húsvéti hosszú hétvégére, ami egybeesett a 1,5 hetes tavaszi szünettel is. Többségében azonban a pünkösdi hosszú hétvégére időzítik a nyitást, de több fürdő esetében a teljes medencekínálat csak a nyári szünetre lesz elérhető. Így néhány fürdő már év elején meglépte az árváltozást, míg a többség a nyári szezonra időzíti azt. Ennek mértéke átlagosan 10-15 százalék, csak elenyésző esetben haladja meg ennek mértrékét – tájékoztatott Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.

Az ma már természetes, hogy különböző helyeken, más és más a belépő jegyek ára minden egyes szolgáltatásra, elő kell venni tehát a mobilt és a neten utazás előtt alaposan tájékozódni. Nagyvárosokban, fürdővárosokban, patinás fürdőhelyeken magasabbak az árak, kisebb településeken alacsonyabbak, még akkor is, ha újabb, komfortosabb a létesítmény.

Ó, a Balaton, régi nyarakon

A balatoni strandok nyitva tartása általában az iskolai szünidőhöz szokott igazodni. A június 1-től augusztus 31-ig tartó, klasszikus strand időszakot már többször felülírta a kissé megbolondult időjárás. Idén volt, aki már áprilisban is megmártózott a tóban.

Az itteni kisebb strandok honlapján még többnyire a tavalyi árak szerepelnek, akadnak köztük igen barátságosak. A révfülöpi császtai strandon például, a jelenlegi honlap szerint, a felnőtt napi belépő, délután 4 után 700 forint, a napi többszöri belépésre jogosító felnőtt jegy 1200 forint. De létezik heti, illetve idény belépő is, és ahogy azt sok helyütt lehet tapasztalni, a helybéli lakosok jelentős kedvezményben részesülnek.

Eddig még csak a belépőkről volt szó, de hát a strandolás nemcsak ebből áll. A helybeli üdítő, sör vagy snack, netán egyszerűbb ebéd fogyasztása egy családnak már megfontolandó tétel, és akkor még nem beszéltünk a benzinről és a parkolási díjakról.