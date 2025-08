Valter Attila utat törhet a legjobbak közé fiatal utódainak is

(via MTI)

Valter Attila, a jelenleg nemzetközi szinten legeredményesebb magyar kerékpárversenyző augusztus 1-jén jelentette be, hogy három évre leszerződött a Team Bahrain Victorious. A többszörös magyar bajnok kerékáros eddig a Jumbo Visma csapatát erősítette.

Az is kiderült, hogy kiknek.

Kapcsolódó cikk Két nap alatt 1,6 milliárdnyi szponzorpénzt osztott ki a Szerencsejáték-cég Az is kiderült, hogy kiknek.

- írta a csapat, hozzátéve: a megállapodás keretében a Bahrain garantálja, hogy rajthoz áll a Tour de Hongrie-n, mégpedig egy olyan összeállításban, amelyben magyar versenyző is helyet kap.

„Hosszabb távon ez a karrierút a TUS többi versenyzője számára is megnyílhat. Reméljük, hogy rajtunk keresztül további magyar tehetségek is megtalálják az utat a kerékpársport legmagasabb szintjére”

A istálló közleménye szerint kezdetként Feldhoffer Bálint és a szerb Mihajlo Stolic lehetőséget kap arra, hogy jövőre a Bahrain utánpótláscsapatában versenyezzen, s onnan akár a World Tour-sorba is feljusson.

Stratégiai megállapodás jött létre főszponzorunk, a United Shipping Hungária Kft. és a Team Bahrain Victorious között. A cég logója felkerül a bahreini együttes mezére, és kontinentális csapatunk is profitál majd a partnerségből – adta hírül vasárnap a magyar Team United Shipping (TUS) kerékpároscsapat.

Ott lesz egy magyar cég logója a világ egyik legjobb csapatának mezén – és magyar versenyzők is viselni fogják.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!