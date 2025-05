Stróman kínai és ukrán ügyvezetőre is lecsapott a NAV

A szervezet olyan számlázási láncolatot működtetett, amelynek célja a belső piacról származó termékek levonható adóval történő belföldi beszerzésének biztosítása volt. A nyomozás során megállapították, hogy a stróman ügyvezetők között kínai, ukrán, román honosságú állampolgár is volt. A „vendégmunkás” ügyvezetők nevével fémjelzett, számlázási láncba állított egyik „bukócég” sem fizette meg a számlákon feltüntetett áruértékesítések és szolgáltatások után felmerülő áfa összegét, amellyel az elkövetők megközelítőleg hárommilliárd forint értékben okoztak vagyoni hátrányt a költségvetésnek.

