Sugárzik a kincstári optimizmus Varga Mihályból

Úgy tűnik Matolcsy Györgyék számításai lehetnek a legpontosabbak, már ami az ország 2024-es gazdasági teljesítményét illeti. Mint emlékezetes, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) decemberben csökkentette az idei GDP-növekedési előrejelzését, a jegybank szerint a gazdaság ebben az évben 2,5-3,5 százalék közötti mértékben bővülhet 2023-hoz képest.

Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek találkozóját követően Brüsszelben kincstári optimizmussal azt mondta, „az Európai Bizottság előrejelzése szerint a magyar gazdaság jóval az uniós átlag felett növekedhet idén, amellyel az uniós rangsor élmezőnyébe kerülhet”. A tárcavezető kiemelte: az ukrajnai háború ügyében a magyar kormány az azonnali tűzszünetet és a béketárgyalásokat szorgalmazza, a pénzügyi támogatást a létező eszközökön keresztül képzeli el.

Bár az Európai Bizottság pesszimistább a magyar kormánynál, őszi előrejelzésük szerint a magyar gazdaság 2024-ben 2,4 százalékkal bővülhet, amely jelentősen meghaladja az Európai Unió 1,3 százalékos átlagát – fejtette ki a pénzügyminiszter. A kormány ennél magasabb, 3,6 százalékos gazdasági bővüléssel számol: a foglalkoztatás a válság ellenére is erős maradt, a reálbérek növekedése idén folytatódhat, emellett élénkül a fogyasztás, növekednek a beruházások, javul a külső kereslet – tette hozzá Varga Mihály. Emlékezetes, a kabinet május közepén az idei költségvetést még „4 százalék körüli” bővüléssel tervezte, ám a pénzügyminiszter december végén már csak a most is említett 3,6 százalékos prognózist tette közzé – mindezt egy 2023-as 0,4 százalékos recessziót követően.

A találkozón szóba került az őszi jelentésben megállapított munkanélküliségi szint is, amely az Unióban jelenleg 6 százalék körül alakul. A magyar munkanélküliségi ráta ennél jóval kedvezőbb, továbbra is tartósan 4 százalékon áll, amely az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban. Varga Mihály kiemelte: „az ülésen trió elnökségi partnerként támogatásomról biztosítottam a belga EU elnökség féléves prioritásait, különös tekintettel az EU versenyképességének javítását és a tagállami költségvetési bevételek megszilárdítását célzó kezdeményezésekre”.

Varga Mihály: az unió versenyképessége továbbra is prioritás. Fotó: MTI / Mészáros János

Az uniós pénzügyminiszterek tanácsa (ECOFIN) foglalkozott az Ukrajnának szánt további támogatások kérdésével is. Az Unió elismeri, hogy az Ukrajnának szánt 50 millió euró jelenleg nem áll rendelkezésre – részletezte Varga Mihály. Ukrajna pénzügyi támogatása átmenetileg megoldható a már létező pénzügyi eszközökön keresztül is. Az Európai Tanácsnak az éves felülvizsgálatok alapján lehetősége nyílik megvitatni, hogy Ukrajna megfelelően teljesítette-e a számára meghatározott előfeltételeket és követelményeket. Majd pedig ennek tükrében dönthet a következő évre vonatkozó pénzügyi támogatás szükségességéről – fejtette ki a pénzügyminiszter. Hozzátette: magyar részről évenkénti felülvizsgálatra és egyhangú döntéshozatalra épülő rendszer létrehozását javasoljuk Ukrajna támogatásának ügyében.

