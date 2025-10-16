Súlyos döntést hozhat Brüsszel, ennek Magyarország is megihatja a levét

Az Európai Parlament (EP) két szakbizottsága, a nemzetközi kereskedelmi, valamint az ipari és energiaügyi bizottság jóváhagyta, sőt, egyes pontokon szigorította azt a javaslatot, amely az orosz földgáz és kőolaj uniós importjának teljes megszüntetését célozza – értesült a Portfolio. A legkomolyabb szigorítás, hogy már 2026. december 31-től elrendelnék a teljes importtilalmat – eredetileg ezt egy évvel későbbre, 2027 végére tervezték.

Ez Magyarországra nézve súlyos változtatás lenne, miután a földrajzi adottságaira hivatkozással (vagyis, hogy nincs tengerpartunk) plusz egy évet kapott az orosz források kivezetésére.

A döntés értelmében 2027-től megszűnne az évi 4,5 milliárd köbméteres, Gazprommal kötött hosszútávú gázellátási megállapodás, valamint az évi 8-9 millió tonna orosz eredetű olajimport is. A javaslat szerint az érintett vállalatok „vis maiorra” hivatkozva mondhatják fel az orosz gázszerződéseket, mivel az importtilalmat az EU szuverén döntésének minősítik – írja a lap.

Hozzátéve, a döntés nagyon súlyos hatással lehet a magyar energiaellátásra, miután az orosz energiafüggőség leépítésére eddig kevés érdemi lépés történt az elmúlt években.

Az orosz nyersolajból előállított termékek behozatala szintén tilos lenne 2026 végétől. Emellett szankcionálnák a renitens tagállamokat, miközben a bizottságok módosító indítványai törölték azt a záradékot, amely lehetővé tette volna a tilalom ideiglenes felfüggesztését energiaellátási válság esetén.