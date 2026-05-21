„Súlyos és tudatos felelőtlenség” – tényleg sumákoltak valamit Lázár Jánosék a költségvetéssel

Hétfőn azzal vádolták meg az Orbán-kormányt az új kormány részéről, hogy „meghamisították” az idei költségvetést. Elmondásuk szerint a volt Építési és Közlekedési Minisztérium idénre eső, összesen 286 milliárd forintnyi kiadását egyszerűen nem tüntették fel a központi költségvetés kiadási listájában, hogy ezzel javítsák a költségvetés látszólagos helyzetét. A Fidesz-frakció azzal válaszolt, hogy „valótlanság” az állítás, az ÉKM költségvetése nyilvános volt, a 286 milliárdos fizetési kötelezettség pedig „az átadás-átvételi dokumentumok kiemelt része volt”.

A Telex megszerezte az átadás-átvétel során átadott dokumentumot, amelyben felhívják a figyelmet a forráshiányra, azonban a lap szerint ez

„egyértelműen és félreérthetetlenül azt tartalmazza, amiről a Magyar-kormány szóvivői hétfőn beszámoltak: hogy az ÉKM bizonyos kiadásait nem tüntették fel a költségvetés kiadásai között”.

A dokumentumban ugyanis valóban szerepel három tétel, amelyről kimondják, hogy nincs teljesen fedezve, hozzátéve, hogy ennek a pénznek a költségvetés mely részében – előirányzatában – kellene szerepelnie. A baj csak az, hogy a költségvetés megfelelő részénél nem stimmelnek ezek a tételek.

Kapcsolódó cikk Cáfolja a Fidesz a költségvetéssel kapcsolatos vádakat Bűnbakot keresnek Magyar Péterék?

A gyorforgalmi úthálózat fenntartásáért fizetett koncessziós díjnál például irreálisan alacsony számot írtak az előirányzatba, azután, hogy már tavaly is az itt feltüntetett 210 milliárd közel kétszeresét, 410 milliárdot fizettek ki erre.

A Budapest-Belgrád vasútvonalra szánt összegnél is ellentmondás van a 87,7 milliárdos tétel és az előirányzatban szereplő 44,5 milliárd között.

„A három közül talán a legérdekesebb az iváncsai iparvágányé, amelyre az ÉKM tájékoztatása 22,3 milliárd forintot számol az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület vasút nevű előirányzatnál. A probléma az, hogy az idei költségvetésben ilyen nevű előirányzat egyáltalán nem szerepel. Ez már csak azért sem stimmelhet, mert az iváncsai iparvágány megvalósításáról szóló 2022-es kormányhatározat nem hozott létre ilyen előirányzatot, az iparvágány költségeinek rendelkezésre állását pedig az Állami vasútfejlesztési beruházások nevű előirányzatba írta elő. Ennél az előirányzatnál az idei költségvetésben 6,7 milliárd forintnyi kiadás szerepel, amely semmiképpen nem egyezik meg az ÉKM által jelzett 22,3 milliárdos tétellel” – írja a lap.

A Telex megkérdezte László Csaba közgazdászt, volt pénzügyminisztert is, aki arra nem akart válaszolni, hogy az előző kormány tagjai ezekkel a műveletekkel törvényt vagy szabályt sértettek-e, de szerinte

„ha voltak olyan kiadási tételek, amelyekről már tavaly biztosan tudták, hogy idén aktuálisak lesznek, és ennek ellenére nem írták bele őket a költségvetésbe, az súlyos és tudatos felelőtlenség”.

Márpedig a három tétel közül:

a koncessziós díj évek óta létezik és tavaly is magasabb volt;

a Budapest–Belgrád építése sok-sok év után idén fejeződött be;

az iváncsai iparvágány építése pedig tavaly tavasszal kezdődött, és a tervek szerint szintén idén fejeződik be.

Így nehéz elképzelni, hogy ezekről a kiadásokról nem tudtak a költségvetés készítői annak összeállításának idején.