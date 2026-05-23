Súlyos költségvetési trükközésre bukkant Vitézy Dávid

Három nagyobb tételből áll össze az előző kormány által az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás – a részletekről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be szombaton a Facebook-oldalán.

„Súlyos költségvetési trükközésre bukkantunk: 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást egyszerűen nem tüntettek fel az idei büdzsében!”

- erősítette meg Vitézy Dávid.

Magyar Éva kormányszóvivő a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón közölte: Vitézy Dávid arról számolt be az ülésen, hogy a tárcája gazdasági területe több tétel esetén megállapította, azok nem szerepelnek az idei költségvetésben. Ezek a volt Építési és Közlekedési Minisztériumnál összesen 286 milliárd forintot tesznek ki. Az Orbán-kormány azt a politikai döntést hozta, hogy ezeket az összegeket egyenlegjavítás céljából nem szerepelteti a költségvetésben – mondta.

Vitézy Dávid szombati posztjában közölte, zajlik az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása, és már az első napokban súlyos trükközésre bukkantak: az autópálya-koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja (a szerződés szerint minden hónapban felmerülő rendelkezésre állási díjak fedezete), a Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége sem szerepel a költségvetés kiadási oldalán, miközben ezek már leszerződött, felmerült, kötelezettségvállalással terhelt tételek.

„A problémáról mindenki tudott, a két érintett minisztérium most utólag egymásra próbálja hárítani a felelősséget, a tény ettől még az, hogy ezeket a tételeket nem tüntették fel a büdzsében, hogy a választások előtt kedvezőbb költségvetési hiányt tudjanak bemutatni. Ez csalás, a költségvetés meghamisítása”

- fogalmazott.

Hozzátette: „nehéz eldönteni, hogy azt akarták eltitkolni, mennyi pénzt költenek politikai vagy gazdasági okokból fontos, de a közérdek mentén nehezen igazolható projektekre, vagy azt, hogy a választási osztogatás miatt még a kitűzött hiánycélokat sem képesek tartani”.

Az elmúlt években mellékvonalakat zártak be, lefújták a vasúti kocsibeszerzéseket, közben pedig szétverték a MÁV saját karbantartó és fővizsgáztató képességét, aminek eredményeként ma ott tartunk, hogy minden negyedik szerelvény üzemképtelen. Eközben a számukra fontos kirakatprojektekre ömlött a pénz – közölte a miniszter.

„Hosszú út lesz innen újra fejlődő pályára állítani az országot, de a munkát már elkezdtük – a Pénzügyminisztériummal pedig már dolgozunk azon is, hogy végre tisztán lássuk és a nyilvánosság számára be is tudjuk mutatni a központi költségvetés valós helyzetét”

- írta Vitézy Dávid.