Súlyos költségvetési trükközésre bukkant Vitézy Dávid

Egymásra mutogatnak a minisztériumok.

Három nagyobb tételből áll össze az előző kormány által az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás – a részletekről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be szombaton a Facebook-oldalán.

„Súlyos költségvetési trükközésre bukkantunk: 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást egyszerűen nem tüntettek fel az idei büdzsében!”

- erősítette meg Vitézy Dávid.

Magyar Éva kormányszóvivő a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón közölte: Vitézy Dávid arról számolt be az ülésen, hogy a tárcája gazdasági területe több tétel esetén megállapította, azok nem szerepelnek az idei költségvetésben. Ezek a volt Építési és Közlekedési Minisztériumnál összesen 286 milliárd forintot tesznek ki. Az Orbán-kormány azt a politikai döntést hozta, hogy ezeket az összegeket egyenlegjavítás céljából nem szerepelteti a költségvetésben – mondta.

Vitézy Dávid szombati posztjában közölte, zajlik az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása, és már az első napokban súlyos trükközésre bukkantak: az autópálya-koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja (a szerződés szerint minden hónapban felmerülő rendelkezésre állási díjak fedezete), a Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége sem szerepel a költségvetés kiadási oldalán, miközben ezek már leszerződött, felmerült, kötelezettségvállalással terhelt tételek.

„A problémáról mindenki tudott, a két érintett minisztérium most utólag egymásra próbálja hárítani a felelősséget, a tény ettől még az, hogy ezeket a tételeket nem tüntették fel a büdzsében, hogy a választások előtt kedvezőbb költségvetési hiányt tudjanak bemutatni. Ez csalás, a költségvetés meghamisítása”

- fogalmazott.

Hozzátette: „nehéz eldönteni, hogy azt akarták eltitkolni, mennyi pénzt költenek politikai vagy gazdasági okokból fontos, de a közérdek mentén nehezen igazolható projektekre, vagy azt, hogy a választási osztogatás miatt még a kitűzött hiánycélokat sem képesek tartani”.

Az elmúlt években mellékvonalakat zártak be, lefújták a vasúti kocsibeszerzéseket, közben pedig szétverték a MÁV saját karbantartó és fővizsgáztató képességét, aminek eredményeként ma ott tartunk, hogy minden negyedik szerelvény üzemképtelen. Eközben a számukra fontos kirakatprojektekre ömlött a pénz – közölte a miniszter.

„Hosszú út lesz innen újra fejlődő pályára állítani az országot, de a munkát már elkezdtük – a Pénzügyminisztériummal pedig már dolgozunk azon is, hogy végre tisztán lássuk és a nyilvánosság számára be is tudjuk mutatni a központi költségvetés valós helyzetét”

- írta Vitézy Dávid.

Nem fogad el félmegoldást Zelenszkij az uniós tagság ügyében

Nem kér Ukrajna a társult tagságból.

Hernádi Zsolt még optimista a NIS-üzlettel kapcsolatban

Intenzív tárgyalások zajlanak.

Egyre jobban szorítja az idő a Molt Szerbiában

Elég lesz a két hét haladék?

Ítéletet hoztak a magyar gazdaságról – van min aggódnia Magyar Péteréknek

Elemeztek Londonban.

Pengeélen táncol az üzemanyagpiac az utazási szezon előtt

Miközben Donald Trump a héten is azt sulykolta, hogy közel a megállapodás az irániakkal, a szakértők szerint kritikus helyzet előtt áll a globális üzemanyagpiac a nyári utazási szezon előtt. Magyarországon a szakértők szerint nem fenyeget ellátási összeomlás, ám ha tartósan magas marad az olaj ára, amire az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint jó esély van, fenntarthatatlan lesz a hatósági ár.

Varga Mihály: az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez

A jegybankelnök azt ígérte, az MNB konstruktív partnere lesz a kormányzatnak.

Az euró és a dollár olcsóbb, a svájci frank drágább lett a hosszú hétvége előtt

Erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben pénteken, a svájci frankhoz képest viszont gyengült. Napközben járt 360 felett is az euró-forint árfolyam, este 358,54-es szinten áll.

Új elnököt választott a Magyar Közgazdasági Társaság

Megnyerné az egyesület számára a fiatalokat, és hangsúlyosabban keresne válaszokat a legégetőbb társadalmi, gazdasági, geopolitikai kérdésekre Hegedüs Éva, a Magyar Közgazdasági Társaság megválasztott elnöke. A főtitkári székben Nagy Gábor Miklós váltja.

Egyre több az idős hajléktalan, nem tudják fizetni a rezsijüket

Elkészítette friss kutatását a Február Harmadika munkacsoport a hajléktalanok élethelyzetéről. Egyre több a hetven év feletti ember, akinek nincs megfelelő lakhatása: sokan nem tudják fizetni a rezsijüket, vagy a kórházak ápolási részlegeiről kerültek az utcára.

Remélhetőleg elértük a gödör alját és innen már csak felfelé visz az út

Makrogazdasági elemzők értékelték azt, hogy a beruházások immár három és fél éve csökkennek, igaz, az idei első negyedévben már az előzőekhez képest kisebb, szinte alihg észrevehető mértékben.

