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Surányi György ezt gondolja Matolcsy György aranyvásárlásairól

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Szerdán egész napos konferenciát tartottak a Magyar Tudomány Akadémián, Számvetés és újratervezés – Magyar gazdaság 2026 címmel.

Surányi György, az MNB volt elnöke előadásában a monetáris politika elmúlt 25 évét, és annak lehetőségeit tekintette át. 

A konferencia egyik kiemelt témája volt az euróbevezetés, a monetáris unióhoz való csatlakozás kérdésköre. Surányi ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy „a 2020-as évek elejéig magányosan képviselte azt az álláspontot, hogy nincs szükség az európai monetáris unióhoz való csatlakozás erőltetett, gyorsított megvalósítására”. A szakmai érveket emellett a mai napig is fenntarthatónak, érvényesnek tartja, de megváltozott az álláspontja, és ma már azt gondolja, hogy

Magyarországnak érdemes csatlakoznia a monetáris unióhoz.

Kiemelte, hogy az euró bevezetése még nem garancia a sikeres gazdaságpolitikára. „A monetáris unióban is lehet pocsék gazdaságpolitikát folytatni, és a monetáris unión kívül is lehet hatékony, felelős, helyes gazdaságpolitikát végrehajtani” – mondta. Szerinte a monetáris unió működésében súlyos ellentmondások vannak – írja a Telex tudósításában.

Surányi György szerint az arany nemigen kamatozik
Surányi György szerint az arany nemigen kamatozik
Fotó: MTI

Arról is beszélt, hogy az elmúlt 25 évben két végletet vallott a magyar monetáris politika. Az egyik véglet szerint csak az infláció számít, a másik véglet szerint a laza monetáris, laza jövedelem és fiskális politika a feltétele a gazdaság fenntarthatóságának. Surányi szerint, mindkét véglet nagyon rossz hatással volt a gazdaságra. Közös pontjuk volt, hogy nem volt a jegybanknak árfolyam célja, ez azonban szerinte nem jelentheti azt, hogy a jegybank nem figyel az árfolyamra és annak a gazdaságra gyakorolt hatásaira.

A volt jegybankelnök kitért az Orbán-kormány és a Matolcsy György volt jegybankelnök által is hatalmas sikerként elkönyvelt aranyvásárlásra is. Szerinte amíg az arany áll a trezorban, még ha nő is az értéke (márciushoz képest egyébként hosszú áremelkedés után 20 százalékkal esett az arany ára), ameddig nem adják azt el, addig ez nem jelent többletjövedelmet az országnak. A tartási költsége viszont nagyon magas, miután az arany nem kamatozik, így az aranyra költött, az abban álló pénz nem tud kamatot sem termelni. „Ennek az a következménye, hogy az elmúlt 8-10 évben, amikor jegybank aranyat vásárolt, akkor körülbelül 800 milliárd forintos elmaradt hozamról beszélhetünk” – mondta Surányi.

Végül kijelentette: Egyik monetáris politika sem tudott eredményt elérni.

„A levonható tanulság: óvakodni kéne a divatoktól és a szélsőségektől is. Fontos lenne, hogy az MNB mai vezetése megtalálja a középutat mindaddig, amíg be nem lépünk az európai monetáris unióba.”

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