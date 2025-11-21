4p

Makró Leisztinger Tamás

Surranópályán tempózik a Szijjártó Péterből elnököt faragó milliárdos

Vég Márton
Vég Márton

Nem árt figyelni, hogy mit csinál Leisztinger Tamás cégbirodalma.

Mészáros Lőrincről százával születnek a cikkek, ellenben érdemtelenül kevés szó esik például Leisztinger Tamásról, holott A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 2025-ös összesítése szerint ő a 15. leggazdagabb magyar 153 milliárd forintos becsült vagyonnal. Egyebek mellett ő az utolsó kormánykritikus, baloldali napilap, a Népszava többségi tulajdonosa.

Ezért is volt furcsa szituáció, hogy Leisztinger a kispesti Budapest Honvéd FC focicsapat tulajdonosaként november 10-én bejelentette: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lett a klub elnöke.

Az ember nem rendelkezik végtelen idővel és végtelen kapcsolati rendszerrel, ezért azt a döntést hoztam, hogy magam mellé állítok egy elnökséget

– indokolta a lépést a milliárdos.

Tehát Leisztinger Tamásnak nincs ideje a Honvéddal foglalkozni. Ránézve az Opten adatbázisára, ez valóban így lehet. Mészáros Lőrinc november elején dicsekedett el vele, hogy már több mint 500 cég tartozik hozzá. Nos, Leisztinger Tamásnak talán nincs ennyi, de szintén követhetetlenül bonyolult és folyamatosan terebélyesedő céghálóval rendelkezik, amelynek az egyik központi vállalkozása a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Nyrt. (Forrás Nyrt.), amely 2003 óta szerepel a Budapesti Értéktőzsdén. A társaság 2025-ben is nagyon aktív, a szeptember 30-án publikált első féléves kimutatásából például kiderült:

  • augusztus 4-én 750 ezer darab MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. részvényt vásárolt. Az összesen 2,2 milliárd forint vételár megfizetésre került. 

Ez összességében minimális részesedést jelenthet az amúgy terjeszkedő bankban, hiszen épp egy nyári hír volt, hogy a Magnet Bank-csoport és irányító-főtulajdonosa, Fáy Zsolt 88 százalékos tulajdont szerzett a Polgári Bankban.

Leisztinger Tamás az Arago Befektetési Holding Zrt.-én keresztül főtulajdonos a Forrás Nyrt.-ben, amelynek idei első féléves beszámolójából kiderül még, hogy július 7-én megszerezték a Free-M Befektető, Vagyonkezelő, Tanácsadó Kft. 100 százalékos üzletrészét, a vételár 800 millió forint volt. Ez is egy szép nagy dobás, hiszen részben a vagyonkezelőhöz tartozik a Summa-Meat Factory Húsfeldolgozó Kft., amely közel 9 milliárd forintos bevétellel büszkélkedhetett 2024-ben.

Ezen kívül megszereztek még további három kisebb vállalkozást:

  • Ferroker-Sped Kft.,
  • Yellowsolar Kft.,
  • Solarpark-Bábony Kft.

Az Opten adatbázisában az látszik, hogy a három társaság szinte egyszerre lett a milliárdos céghálójának a része szeptemberben, az eladó pedig ugyanaz a személy volt: Szegedi-Viczek Judit. Leginkább a Solarpark-Bábony Kft.-ről érhetőek el információk. Még 2015-ös hír volt, hogy december 1-én hivatalosan is elkezdődött a sajóbábonyi 500 kilowatt teljesítményű naperőmű építése. A beruházó cég a Solarpark-Bábony Kft. volt. Arról pedig a KDNP.hu oldal is beszámolt 2016 nyarán, hogy Aradszki András András (KDNP), a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium akkori energiaügyekért felelős államtitkára adta át a naperőművet. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen 1,2 hektár területen az 1930, egyenként 265 watt teljesítményű napelemmodul által termelt egyenáramot váltakozó árammá alakítják át, majd értékesítik és betáplálják az áramszolgáltató hálózatba. Az itt megtermelt évi 550-580 ezer kilowattóra áram 200 családi ház éves fogyasztásának megfelelő mennyiség.

Tehát ezt a picike naperőműves céget (2024-ben 26 millió forint bevétele volt) is hozzácsapta a portfóliójához Leisztinger Tamás, akit a kormánymédia sokáig a baloldal legbefolyásosabb vörös bárójának nevezett, hiszen a Horn-Medgyessy-Gyurcsány- és Bajnai-kormányok alatt gazdagodott meg, de azért a NER-ben is egész jól boldogul.

