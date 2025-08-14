Szabadesés: az ipari termelés valóban nagyot zuhant júniusban

2025. júniusban:
Az ipari termelés volumene 4,9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az első becslésben közölt júniusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.
2025. január–júniusban az előző év azonos időszakához képest:
Az ipari termelés 3,9 százalékkal csökkent. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 1,6, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 3,4 százalékkal mérséklődött.
Részletes elemzésünkkel hamarosan, külön cikkben jelentkezünk!