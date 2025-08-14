1p
Makró Ipar

Szabadesés: az ipari termelés valóban nagyot zuhant júniusban

mfor.hu

2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,2 százalékkal kisebb volt a 2025. májusinál.

2025. júniusban:

Az ipari termelés volumene 4,9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az első becslésben közölt júniusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.

A görbe továbbra is lefelelé görbül
A görbe továbbra is lefelelé görbül
Fotó: KSH

2025. január–júniusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 3,9 százalékkal csökkent. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 1,6, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 3,4 százalékkal mérséklődött.

