Szabadesés: az ipari termelés valóban nagyot zuhant júniusban

Csodavárás vagy valós esély a magyar gazdaságnak a béke?

A magyar gazdaság siralmasan teljesített az első félévben, így azon kevés országok egyike volt az EU-ban, ahol visszaesett a GDP. Miután Orbán Viktor és a kormány tagjai előzetesen látványos növekedést ígértek, így ismét előkerült, hogy a problémáink a háború miatt vannak. Egy fegyverszünet vagy békeszerződés pedig elhozza a Kánaánt. Tényleg?