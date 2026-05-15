Szalay-Berzeviczy Attila: Se nem bal-, se nem jobboldali a kormány gazdaságpolitikája, azt a józan ész diktálja

Izsó Márton - Csabai Károly

A közgazdász, a Budapesti Értéktőzsde egykori elnöke a május 14-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 97. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Miután a beszélgetésünk elején vendégünkkel értékeltük Orbán Viktor  volt kormányfő 15 pontos videós leltárját, rákanyarodtunk arra, mik is olvashatók ki a héten hivatalosan is megalakult Tisza-kormány minisztereinek parlamenti meghallgatásaiból.

Kitértünk arra, hogy mennyire hozható rendbe az egész évre előirányzott hiányát három hónap alatt már csaknem összehozó állami költségvetés, illetve, hogy felszabadíthatók-e az előttünk álló, meglehetősen feszes határidőre az előző kormánnyal szembeni jogállamisági aggályok miatt jegelt európai uniós források. Abban egyetértettünk, hogy a hazai gazdaság szénájának rendbetételét a külső környezet pozitív irányú megváltozása is befolyásolja – arról, hogy mennyiben, és mik a kilátások e téren, szintén elmondta véleményét Szalay-Berzeviczy Attila.

Aki úgyis, mint a budapesti olimpiarendezés zászlóvivője, e témát összekötötte az új gazdaságpolitika egyik vezérelvével, az euróbevezetéssel, amikor kifejezte azon reményét, hogy elégedett lenne azzal, ha az uniós pénz még az esetleges magyarországi ötkarikás játékok előtt Magyarország hivatalos fizetőeszköze lenne. Egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltás Budapest olimpiarendezési esélyein is javíthat. 

Beszélgetésünk végén – részben nézői kérdésekre – szó esett még arról, mennyi esélye lehet a jogtalanul NER-esekhez került vagyonok visszaszerzésének, amelyek gazdaságba való visszaforgatása jelentősen javíthatná a növekedési lehetőségeket.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:02 Beköszönés.

1:16 Orbán Viktor 15 pontos videós leltárjáról.

4:45 Hazahozhatók az uniós pénzek?

6:50 A Tisza-kormány minisztereinek parlamenti meghallgatásáról.

11:17 Mi lesz a költségvetéssel?

18:08 Mit lehet tenni a sportlétesítményekkel?

24:39 Budapest olimpiarendezési esélyeiről.

33:05 Mikor lehet magyar euró?

43:00 A külső gazdasági környezetről, a geopolitikai feszültségekről, a vámháborúról.

48:41 Nagyon fontos a külpolitikánk irányváltása.

51:22 Az energetikai diverzifikációról.

53:20 A vagyonvisszaszerzési esélyekről, az ügynökakták megnyitásáról.

58:45 Elköszönés.

Újra írt a Mol – lesz elég üzemanyag

Mint korábban megírtuk, május 11-én még arról ment ki értesítés, hogy hamarosan korlátozásokra lehet számítani, pár napon belül elfogyhat a stratégiai készletből származó üzemanyag. Ehhez képest a Telex cikke szerint az ópusztaszeri kormányülés után, de Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter újabb készletintézkedése előtt arról értesítette a Mol a partnereit, hogy „újra elérhetővé vált stratégiai tartalékból származó, ”(MSZKSZ)„ jelöléssel megkülönböztetett normál dízel és normál benzin termékek vételezési lehetősége.”

Ezúttal a reptérről. A leköszönt miniszterelnök a szerdai kétperces, 15 pontból álló videós gyorsleltárjában az elmúlt tizenhat év egyik sikertörténetének nevezte a kétségtelenül hányatott sorsú Ferihegy két évvel ezelőtti kvázi visszaállamosítását. A tények ezúttal is mást mutatnak.

Fontos határidőket szabott meg a kormány a nehéz költségvetési helyzet miatt

A pénzügyminiszter speciális jogköröket kapott.

Hihetetlen, hogy mi történt a lakosság hangulatával a választások óta

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint májusban jelentős ugrással 5,5 éves csúcsra javultak a lakossági várakozások. A GKI Fogyasztói Bizalmi Index értéke 16,1 ponttal nőtt. Ilyen mértékű pozitív irányú havi elmozdulásra a mérés több mint 30 éves történetében még nem volt példa.

A közösségi média és az átverős hirdetések – merre tart a reklámetika?

A közösségi médiában olvasható hirdetések fele vagy hazugság, vagy olyan etikai vétséget követnek el a hirdetők, ami ugyan személyiségi jogot sért, de ennek semmi jogi-pénzügyi következménye nincs. Létezik még a XXI. században reklámetika? Elvben és az oktatás szintjén igen – de a gyakorlatban, úgy tűnik, hogy nem. A Magyar Reklámszövetség szakembereit kérdeztük. 

Lélektani határt tört le a dízel ára

Pénteken továbbra sem változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára sem. A kutakon viszont a dízel literenként 8 forinttal olcsóbb lett.

Fontos jelzés jött a Magyar Nemzeti Banktól, tényleg túl erős lett a forint?

Az elmúlt hetek diadalmenete után kissé szokatlan volt szerda délelőtt, hogy a Magyar Nemzeti Bank döntése után gyengülésnek indult a forint. Drámáról persze nincs szó, továbbra is a 360-as szint alatt tartózkodik az euró árfolyama. Azonban megnőtt a valószínűsége annak, hogy a korábban vártnál hamarabb láthatunk egy újabb kamatcsökkentést a jegybank részéről. A Tisza Párt megválasztása óta jelentősen megnőtt a befektetők bizalma a magyar gazdaság iránt, amit a forint erősödése mellett a hosszú lejáratú állampapírhozamok beszakadása is jelez.

Ezt hozná Magyarországnak az euró előszobája

Az új kormány euróbevezetési tervei és az ezzel járó pozitív hatások várhatóan ellensúlyozzák a hitelminősítő intézetek által megfogalmazott növekvő fiskális kockázatokat és javíthatják az ország hitelminősítési kilátásait a tavaszi és őszi felülvizsgálatoknál – közölte a GKI elemzésében.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

