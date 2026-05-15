Szalay-Berzeviczy Attila: Se nem bal-, se nem jobboldali a kormány gazdaságpolitikája, azt a józan ész diktálja

Miután a beszélgetésünk elején vendégünkkel értékeltük Orbán Viktor volt kormányfő 15 pontos videós leltárját, rákanyarodtunk arra, mik is olvashatók ki a héten hivatalosan is megalakult Tisza-kormány minisztereinek parlamenti meghallgatásaiból.

Kitértünk arra, hogy mennyire hozható rendbe az egész évre előirányzott hiányát három hónap alatt már csaknem összehozó állami költségvetés, illetve, hogy felszabadíthatók-e az előttünk álló, meglehetősen feszes határidőre az előző kormánnyal szembeni jogállamisági aggályok miatt jegelt európai uniós források. Abban egyetértettünk, hogy a hazai gazdaság szénájának rendbetételét a külső környezet pozitív irányú megváltozása is befolyásolja – arról, hogy mennyiben, és mik a kilátások e téren, szintén elmondta véleményét Szalay-Berzeviczy Attila.

Aki úgyis, mint a budapesti olimpiarendezés zászlóvivője, e témát összekötötte az új gazdaságpolitika egyik vezérelvével, az euróbevezetéssel, amikor kifejezte azon reményét, hogy elégedett lenne azzal, ha az uniós pénz még az esetleges magyarországi ötkarikás játékok előtt Magyarország hivatalos fizetőeszköze lenne. Egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltás Budapest olimpiarendezési esélyein is javíthat.

Beszélgetésünk végén – részben nézői kérdésekre – szó esett még arról, mennyi esélye lehet a jogtalanul NER-esekhez került vagyonok visszaszerzésének, amelyek gazdaságba való visszaforgatása jelentősen javíthatná a növekedési lehetőségeket.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:02 Beköszönés.

1:16 Orbán Viktor 15 pontos videós leltárjáról.

4:45 Hazahozhatók az uniós pénzek?

6:50 A Tisza-kormány minisztereinek parlamenti meghallgatásáról.

11:17 Mi lesz a költségvetéssel?

18:08 Mit lehet tenni a sportlétesítményekkel?

24:39 Budapest olimpiarendezési esélyeiről.

33:05 Mikor lehet magyar euró?

43:00 A külső gazdasági környezetről, a geopolitikai feszültségekről, a vámháborúról.

48:41 Nagyon fontos a külpolitikánk irányváltása.

51:22 Az energetikai diverzifikációról.

53:20 A vagyonvisszaszerzési esélyekről, az ügynökakták megnyitásáról.

58:45 Elköszönés.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)