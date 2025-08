Szalay-Bobrovniczky Kristóf még sokáig szeretne a Hungaroringre járni

És az összeg éves szinten még nőni is fog.

Kapcsolódó cikk Kitalálja, mennyit fizetünk a Balaton melletti MotoGP-futamért? Segítünk, sokat És az összeg éves szinten még nőni is fog.

„Ha fogalmazhatok így, alig találta a szavakat, amikor a megújult infrastruktúráról beszélgettünk. A Forma-1 a világ egyik legnézettebb sporteseménye, elnök úrral abban is egyetértettünk, hogy nekik is dolgozni kell azon, hogy a sporton túl egyre tágabb zónákba lépjenek. A mi promóteri szerződésünk már korábban meg lett újítva öt évre, ennek feltétele volt ez a felújítás, de tartalmazza a további hosszabbítás lehetőségét” – nyilatkozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Hozzátette:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!