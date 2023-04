Számokkal folytatódik Gulyás Gergely és Karácsony Gergely pengeváltása

Miután a tegnapi Kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt, hogy Budapest vezetése 214,2 milliárd forint tartalékot örökölt a Tarlós István-korszak után, és ebből mára a kormány információi szerint már csak 25,5 milliárd maradt, Facebook-posztban válaszolt Karácsony Gergely főpolgármester az elhangzottakra.

Likviditásmentő csomagot jelentett be Budapest főpolgármestere.

"Hallom, hogy a kormány rajtunk keresi Tarlós itt hagyott pénzét. Megmondom, hol van ez a pénz: a Vodafone-ban, Tiborcz István tőkealapjaiban és a propagandamédia működtetésében.

Ugyanis az elmúlt évek kormányzati elvonásai egy az egyben elvitték ezeket a pénzeket, sőt, még többet is. Ha csak a képen látható három tételt összeadjuk, akkor is látható, hogy az extra terhek bőven meghaladják még a kormányoldal által hangoztatott összeget is: 227 milliárd elvonás 3 év alatt. Ehhez jönnek még a válságok „valódi” hatásai, a bevételek kiesése és a koronavírus, a menekültválság és az energiaválság miatti kiadás növekedése"