Szavazzon! Eljött a fordulat ideje a benzinkutakon?

A pénteki kormányszóvivői tájékoztatón is előkerült kérdésként az, hogy mit tervez a magyar kormány az Orbán-kormánytól megörökölt védett áras rendszerrel, amely a 95-ös benzin esetében literenként 595, míg a gázolajnál 615 forintban maximalizálta az üzemanyagok árát a magyar rendszámú járművek esetében.
Az üzemanyagárak kapcsán nem született döntés, az illetékes miniszter, Kapitány István figyeli a helyzetet, és amennyiben szükséges, beavatkozik a tárca – derült ki az újságírói kérdésre adott válaszból.
Legújabb szavazásunkban ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, hogy olvasóink minek örülnének leginkább, mi legyen a védett áras rendszer sorsa?
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