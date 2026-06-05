Szavazzon! Eljött a fordulat ideje a benzinkutakon?

A pénteki kormányszóvivői tájékoztatón is előkerült kérdésként az, hogy mit tervez a magyar kormány az Orbán-kormánytól megörökölt védett áras rendszerrel, amely a 95-ös benzin esetében literenként 595, míg a gázolajnál 615 forintban maximalizálta az üzemanyagok árát a magyar rendszámú járművek esetében.

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Az üzemanyagárak kapcsán nem született döntés, az illetékes miniszter, Kapitány István figyeli a helyzetet, és amennyiben szükséges, beavatkozik a tárca – derült ki az újságírói kérdésre adott válaszból.

Legújabb szavazásunkban ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, hogy olvasóink minek örülnének leginkább, mi legyen a védett áras rendszer sorsa?

Mi legyen a védett üzemanyagárak rendszerével? Maradjon fent jelenlegi formájában Fokozatosan vezessék ki Azonnal vezessék ki Változtassák meg a rögzített árszinteket, engedélyezve valamennyi drágulást Változtassák meg a rögzített árszinteket, legyen még olcsóbb az üzemanyag Szavazok

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