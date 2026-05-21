Mi lesz a privát vagyonokkal?

Szavazzon! Mekkora legyen a vagyonadó Magyarországon?

Ismét az önök véleményét várjuk!

A vagyonadó bevezetése a Tisza Párt egyik legtöbbet emlegetett választási ígérete volt, amely a kormányalakítás után tényleges intézkedésekben is kezd körvonalazódni – jelenleg úgy tűnik, hogy az egymilliárd forint feletti vagyonok után kell majd évi egy százalékot fizetni.

Videós sorozatunk legutóbbi adásában arról kérdeztük a járókelőket, hogy megfelelőnek találják-e az adó tervezett mértékét; a megkérdezettek általában kevesellték azt, és inkább úgy vélték, hogy többet kellene elvenni. Legújabb szavazásunkban ezért két kérdéssel is fordulunk olvasóinkhoz: elsőként arra vagyunk kíváncsiak, hogy ön hány százalékban húzná meg a sarc mértékét.

Ön szerint hány százalékos vagyonadóra lenne szükség Magyarországon?

Szintén érdekes az értékhatár kérdése. A Blochamps Capital vagyonkezelési és privátbanki piaci tanácsadócég szerint a belengetett egymilliárd forintos helyett a 10 milliárdos küszöb racionálisabb lehetne. A HVG kérdésére Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője így fogalmazott:

„Az egymilliárdos küszöb ma már túl alacsony, túl bizonytalan, és túl sok nem szándékolt kárral járhat. Ez a küszöb több tízezer kkv-t sodorhat veszélybe, a 10 milliárdos szint viszont közelebb lenne ahhoz, hogy azt adóztassuk, amit a közvélemény valódi nagy vagyonnak gondol.”

Ugyanakkor nyilván vannak érvek az alacsonyabb értékhatár mellett is – például nagyobb lenne az állami bevétel.      

Ön szerint milyen értékhatár fölött kellene megadóztatni a kiemelkedő vagyonokat?

Mi lesz a privát vagyonokkal? Milyen változásokat hoz 2026 a vagyonadó, a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőkealapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra?

„Súlyos és tudatos felelőtlenség" – tényleg sumákoltak valamit Lázár Jánosék a költségvetéssel

Nagy a bizalom a Tisza-kormány iránt, de hamar megugorhat az infláció

Csordogál az olaj a Hormuzi-szoroson keresztül, Ázsiában örülhetnek

Elmeszelték Magyarországot egy 2020-as ügy miatt, itt a bírság

Milyen hatása lehet a vagyonadónak? Szakértőt kérdezünk a Klasszis Klub Live-ban

A vagyontervezési tanácsokat és szolgáltatásokat (is) nyújtó Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda (CRWW) vezetője és a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke, Magyar Csaba május 28-án, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Nehezített pályán kellene hozzányúlnia a fizetésekhez a Tisza-kormánynak

Az egészségügyi dolgozók bérfejlesztése, a legkisebb és a legmagasabb fizetések közötti különbségek szűkítése, illetve a jövő évi minimálbér- és garantáltbérminimum-emeléssel kapcsolatos megállapodás tető alá hozása – számos feladat vár a Tisza-kormányra a következő hónapokban. Mindezt egy olyan gazdasági környezetben kellene megtenni, amikor az iráni háború okozta költségsokk miatt könnyen elképzelhető, hogy a vállalatok sok dolgozójuktól megválnak majd.

Bajban lesz a turizmus a vendégmunkások nélkül? Kongatják a vészharangot

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

