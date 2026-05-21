Szavazzon! Mekkora legyen a vagyonadó Magyarországon?

A vagyonadó bevezetése a Tisza Párt egyik legtöbbet emlegetett választási ígérete volt, amely a kormányalakítás után tényleges intézkedésekben is kezd körvonalazódni – jelenleg úgy tűnik, hogy az egymilliárd forint feletti vagyonok után kell majd évi egy százalékot fizetni.
Videós sorozatunk legutóbbi adásában arról kérdeztük a járókelőket, hogy megfelelőnek találják-e az adó tervezett mértékét; a megkérdezettek általában kevesellték azt, és inkább úgy vélték, hogy többet kellene elvenni. Legújabb szavazásunkban ezért két kérdéssel is fordulunk olvasóinkhoz: elsőként arra vagyunk kíváncsiak, hogy ön hány százalékban húzná meg a sarc mértékét.
Szintén érdekes az értékhatár kérdése. A Blochamps Capital vagyonkezelési és privátbanki piaci tanácsadócég szerint a belengetett egymilliárd forintos helyett a 10 milliárdos küszöb racionálisabb lehetne. A HVG kérdésére Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője így fogalmazott:
„Az egymilliárdos küszöb ma már túl alacsony, túl bizonytalan, és túl sok nem szándékolt kárral járhat. Ez a küszöb több tízezer kkv-t sodorhat veszélybe, a 10 milliárdos szint viszont közelebb lenne ahhoz, hogy azt adóztassuk, amit a közvélemény valódi nagy vagyonnak gondol.”
Ugyanakkor nyilván vannak érvek az alacsonyabb értékhatár mellett is – például nagyobb lenne az állami bevétel.
