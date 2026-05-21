Szavazzon! Mekkora legyen a vagyonadó Magyarországon?

A vagyonadó bevezetése a Tisza Párt egyik legtöbbet emlegetett választási ígérete volt, amely a kormányalakítás után tényleges intézkedésekben is kezd körvonalazódni – jelenleg úgy tűnik, hogy az egymilliárd forint feletti vagyonok után kell majd évi egy százalékot fizetni.

Kapcsolódó cikk Kevés az 1 százalékos vagyonadó, többet kellene elvenni – ezt mondja az utca embere Mi a helyes mérték?

Videós sorozatunk legutóbbi adásában arról kérdeztük a járókelőket, hogy megfelelőnek találják-e az adó tervezett mértékét; a megkérdezettek általában kevesellték azt, és inkább úgy vélték, hogy többet kellene elvenni. Legújabb szavazásunkban ezért két kérdéssel is fordulunk olvasóinkhoz: elsőként arra vagyunk kíváncsiak, hogy ön hány százalékban húzná meg a sarc mértékét.

Ön szerint hány százalékos vagyonadóra lenne szükség Magyarországon? Nulla százalék, nem támogatom a vagyonadót A jelenleg tervezett 1 százalék megfelelő 5 százalék 10 százalék 15 százalék 20 százalék vagy annál több Szavazok

Szintén érdekes az értékhatár kérdése. A Blochamps Capital vagyonkezelési és privátbanki piaci tanácsadócég szerint a belengetett egymilliárd forintos helyett a 10 milliárdos küszöb racionálisabb lehetne. A HVG kérdésére Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője így fogalmazott:

„Az egymilliárdos küszöb ma már túl alacsony, túl bizonytalan, és túl sok nem szándékolt kárral járhat. Ez a küszöb több tízezer kkv-t sodorhat veszélybe, a 10 milliárdos szint viszont közelebb lenne ahhoz, hogy azt adóztassuk, amit a közvélemény valódi nagy vagyonnak gondol.”

Ugyanakkor nyilván vannak érvek az alacsonyabb értékhatár mellett is – például nagyobb lenne az állami bevétel.

Ön szerint milyen értékhatár fölött kellene megadóztatni a kiemelkedő vagyonokat? 500 millió forint A jelenleg tervezett 1 milliárd forint megfelelő 5 milliárd forint 10 milliárd forint Egyáltalán nem kellene megadóztatni a vagyonokat Szavazok

Önt is érdeklik a vagyonadó lehetséges következményei? Erről is többet megtudhat Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferenciánkon június 9-én. Ne hagyja ki!