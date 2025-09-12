Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Adó Szavazások

Szavazzon! Ön szerint melyik a jobb: az egy-, vagy a többkulcsos szja?

mfor.hu

Adópolitikai vitába keveredett a kormánypárt és a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza Párt. Ön mit preferál? Árulja el a véleményét!

A kormányközeli médiában kiszivárgott egy állítólagosan a Tiszától származó dokumentum, amelyben olyan tervek szerepeltek, hogy a párt háromkulcsos, progresszív szja-rendszer bevezetésére készülhet – ebben a leggazdagabbak arányosan nagyobb hányadot fizetnek, de a több sávra bontott rendszerben jövedelemarányos a fizetendő hozzájárulás mértéke.

Az állítólagos dokumentumra reagálva Magyar Péter egyebek mellett azt közölte, hogy a Tisza semmilyen munkát terhelő adót nem emelne, ismertetve a párt adóprogramját, amely jellemzően közteher-csökkentésről szóló javaslatokat tartalmaz, de szerepel benne az 5 milliárd forint feletti vagyonokra kivetett évi egyszázalékos vagyonadó bevezetése.

Magyarországon jelenleg egykulcsos adórendszer van, a bérek személyi jövedelemadója 2016 óta egységesen 15 százalék. A 24.hu cikkében ennek kapcsán így értékelt: „a progresszív adózás 2010-es megszüntetésével, majd az egykulcsos 16, aztán 15 százalékos szja bevezetésével, ezzel egy időben az adójóváírás intézményének eltörlésével éppen a második Orbán-kormány növelte a legalacsonyabb keresetűek adóterhelését 16 százalékponttal”, igaz, a magasabb jövedelmű csoportoknál valóban az adókulcsok mérséklésével járt.

Kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére: önök milyen adórendszert látnának szívesen?

Ön milyen adórendszert látna szívesen Magyarországon?

 

 

Nem fog hinni a szemének szombaton a benzinkúton

Árváltozás jön.

Búcsúzik Nagy Márton, fontos poszton jön váltás

Közös megegyezéssel távozik az MFB vezetője.

Körmére néz a hatóság a visszaváltási díjjal trükközőknek

Átfogó vizsgálatot indít a hatóság.

Továbbra is bajban a magyar ipar

Itt vannak a részletes adatok.

Végre mosolyoghatnak a Karmelitában – szép számok jöttek

Éledezik az építőipar?

Folytatja a sorcserét Szijjártó Péter, újabb nagykövetek repülnek

Madridban és Szingapúrban is változás jön.

Gulyás Gergelytől kaptunk telefont a Kormányinfó után

Nem a teljesen megszokott felállásban rendezték meg a mai Kormányinfót, ahol két miniszter is megjelent a Karmelita kolostorban. Ha pedig így alakult, kihasználtuk az alkalmat és az európai uniós forrásokkal, valamint a hazai minimálbér-emelési tervekkel kapcsolatban is kérdeztünk – a pontos választ viszont nem a Kormányinfón tudhattuk meg, hanem utólag tudjuk közzétenni.

Ki mond igazat a „Tisza-adóról”? Ma délután Klasszis Klub Live Pogátsa Zoltánnal

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

Ilyen még nem volt: a kamatstop miatt Alkotmánybírósághoz fordul az OTP

Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen a kamatstop meghosszabbítása ügyében – derült ki a bank szerdai közleményéből. Az OTP egyúttal kérelmezi ennek a kamatstop ellen májusban elindított, hasonló eljárással történő egyesítését.

Rábólintottak az uniós kohéziós támogatások átcsoportosítására

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta, hogy a következő hosszú távú uniós költségvetésben a kohéziós és szociális finanszírozást a tagállamok új kihívásokra csoportosítsák át, válaszul az Európai Unió prioritásaira – közölte az uniós parlament szerdán.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


