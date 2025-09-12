Szavazzon! Ön szerint melyik a jobb: az egy-, vagy a többkulcsos szja?

A kormányközeli médiában kiszivárgott egy állítólagosan a Tiszától származó dokumentum, amelyben olyan tervek szerepeltek, hogy a párt háromkulcsos, progresszív szja-rendszer bevezetésére készülhet – ebben a leggazdagabbak arányosan nagyobb hányadot fizetnek, de a több sávra bontott rendszerben jövedelemarányos a fizetendő hozzájárulás mértéke.

Az állítólagos dokumentumra reagálva Magyar Péter egyebek mellett azt közölte, hogy a Tisza semmilyen munkát terhelő adót nem emelne, ismertetve a párt adóprogramját, amely jellemzően közteher-csökkentésről szóló javaslatokat tartalmaz, de szerepel benne az 5 milliárd forint feletti vagyonokra kivetett évi egyszázalékos vagyonadó bevezetése.

Magyarországon jelenleg egykulcsos adórendszer van, a bérek személyi jövedelemadója 2016 óta egységesen 15 százalék. A 24.hu cikkében ennek kapcsán így értékelt: „a progresszív adózás 2010-es megszüntetésével, majd az egykulcsos 16, aztán 15 százalékos szja bevezetésével, ezzel egy időben az adójóváírás intézményének eltörlésével éppen a második Orbán-kormány növelte a legalacsonyabb keresetűek adóterhelését 16 százalékponttal”, igaz, a magasabb jövedelmű csoportoknál valóban az adókulcsok mérséklésével járt.

