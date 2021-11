Századvég: 2,5 millió embert érint a minimálbér emelése

Két és fél millió embert érint a minimálbér 200 ezer, a garantált bérminimum 260 ezer forintra tervezett januári emelése - jelentette ki a Századvég Alapítvány vezető közgazdásza az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában. Szakáli István Loránd hozzátette: az emelés 400 ezer minimálbéréért dolgozó embert, a gyedet, a táppénzt, a munkahelykeresési támogatást igénylő félmillió embert és egymillió diplomás munkavállalót is érint.

Nem minden cég tudja kigazdálkodni a megemelt minimálbért (fotó: depositphotos.com) Nem minden cég tudja kigazdálkodni a megemelt minimálbért (fotó: depositphotos.com)

A távirati iroda szerint a közgazdász így fogalmazott: elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi inflációs környezetben további inflációemelő hatása lehet a 20 százalékos minimálbér-emelésnek, de a gazdaságpolitikának vannak olyan eszközei, amelyek ezt mérsékelni tudják. Hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy a munkaerőpiac jobban áll mint 2019-ben, Magyarországot ismét inkább munkaerőhiány, mintsem munkaerő-felesleg jellemzi majd.

Emlékeztetett: a 2010 utáni gazdaságpolitika egyik központi eleme a munkahely, illetve a munkahelyalapú társadalomnak a megteremtése. A Fidesz kampányában vállalta, hogy tíz év alatt egymillió munkahelyet teremt, ez egy nagyon komoly vállalás volt, amely 2021-re teljesült.

Kapcsolódó cikk A drasztikus minimálbér-emeléssel is az EU sereghajtója lesz hazánk - A hét videója Szinte biztosra vehető, hogy jövőre 200 ezer forintra nő a minimálbér. A hét videójában kolléganőnk, Székely Sarolta foglalja össze a legfontosabbakat a témában.

Jelenleg 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, a foglalkoztatottsági ráta közelíti a 75 százalékot, és míg 2010 előtt az uniós foglalkoztatottsági listák végén kullogott, addig most előzi a középmezőnyt Magyarország - fűzte hozzá.

A Századvég munkatársa kitért arra is, hogy ezzel párhuzamosan történt egy nagyon komoly bérnövekedés is, a 2010-es 73 500 forintos minimálbér 2021-re 125 százalékos növekedést mutatott. A diplomával rendelkezők minimálbér-növekedése ennél is nagyobb, 150 százalékos a 2010-es 89 500 forintról 219 000 forintra emelkedett. Az elmúlt 10 év nagyon komoly bérfelzárkóztatást hozott Magyarországon - összegezte a kormányközeli Századvég Alapítvány vezető közgazdásza.