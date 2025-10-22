Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Hernádi Zsolt Mol Üzemanyagok

Százhalombattai Mol-tűzeset: pont a legnagyobb desztilláló üzem gyulladt ki

mfor.hu

Ma még házon belül és kívül is abban van konszenzus, hogy a magyar ellátást nem veszélyezteti a tűzeset.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, több mint fél napos, megfeszített munka után tegnap délutánra sikerült eloltani a tüzet a Molhoz tartozó Dunai Finomító AV3 desztilláló üzemében. A termelés fokozatosan újraindul, Magyarország üzemanyagellátása biztosított –közölte a cég sajtótájékoztatón.

Egy olajfinomító első és legfontosabb gyáregysége a desztillációs, vagy más néven frakcionáló torony. Ez egy olyan lepárlási berendezés, amely a kőolajból a különféle anyagok eltérő forráspontja alapján képes szétválasztani folyadékelegyeket. Ahogy lehűl a felmelegített olaj, más hőmérsékleten csapódnak ki a különféle szénláncú anyagok, ezeket lehet a másodlagos egységekben tovább feldolgozni, krakkolni, izomerizálni – írja a Telex.hu.

Ahogy Pletser Tamás, az Erste olajipari elemzője elmondta, Százhalombattán három ilyen egység van, az AV1, az AV2, illetve az AV3, de ezek közül sajnos pont a megsérült berendezés volt a legnagyobb. Az első kettő 2,1-2,1 millió tonna olaj feldolgozására képes, a harmadik 3 millió tonnát is használhat évente. 

A Mol sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a tűzeset ellenére továbbra is biztosított a magyarországi ellátás
A Mol sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a tűzeset ellenére továbbra is biztosított a magyarországi ellátás
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A portál több belső forrása szerint hétfő este, a lángok felcsapása idején állítólag valamilyen speciális munkát végeztek az üzemben. A Mol hivatalos beszámolóiban erről nem esett szó, és a társaság szerint sem a nagy karbantartás alatt, sem most nem folyt nyílt lánggal járó (például hegesztési) munka Százhalombattán.

Azt természetesen nem lehet kizárni, hogy egyfajta javítás, karbantartás zajlott az üzemben, de biztosan nem a nagy karbantartás, amikor a teljes egység tisztítási, gépészeti, illetve műszaki rekonstrukciós folyamatai történnek. 

Az biztos, hogy a nem várt esemény mindenképpen okoz némi zavart, de a Mol-csoportnak vannak más finomítói (Pozsonyban, Rijekában), ráadásul Magyarországnak éppen teljesen fel vannak töltve a stratégiai készletei. Ez alapján a Mol képviselői, de a tőle független szakemberek sem tartanak attól, hogy a haváriából komoly ellátási zavar támadna. 

A szakemberek szerint ha a károk felmérése után az derül ki, hogy fél évnél hosszabb lesz a helyreállítás, akkor a termelési módosítások és a nagyobb import miatt bekövetkezhet némi drágulás is a hazai üzemanyagpiacon. De ma még házon belül és kívül is abban van konszenzus, hogy a magyar ellátást nem veszélyezteti a tűzeset.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Csak úgy kipattant ma reggel az ágyból a forint

Csak úgy kipattant ma reggel az ágyból a forint

Erősödött a forint reggel a fő devizákkal szemben.

Balog Zoltán ökumenikus kurátorként dönthet a jegybank által utalt tízmilliókról

Balog Zoltán MNB-s tízmilliókról is dönthetett ökumenikus kurátorként

Találtunk még egy alapítványt, ahol még mindig a pedofilbotrányba belebukott Balog Zoltán a kurátor. Ide utalt a jegybank 97 millió forintot.

Egyelőre nem lesz euró Magyarországon, Varga Mihály azt is elmondta, miért

Egyelőre nem lesz euró Magyarországon, Varga Mihály azt is elmondta, miért

Óvatos és türelmes a jegybank, az inflációs cél fenntartása a legfontosabb feladat – mondta Varga Mihály jegybankelnök. Aranyat a rekord árfolyamon nem vásárolnak tovább, euró pedig továbbra sem lesz Magyarországon.

Új szabályok az egyedi kormánydöntés útján megítélt támogatásokra

Új szabályok az egyedi kormánydöntés útján megítélt támogatásokra

Október 18-tól új szabályok léptek életbe az egyedi kormánydöntés (EKD) útján megítélt támogatási rendszerben – közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség kedden.

Varga Mihály behúzta a kéziféket

Varga Mihály behúzta a kéziféket

  Októberben is maradt a 6,5 százalékos alapkamat. A jegybank monetáris tanácsa ismét óvatos maradt, tavaly szeptember óta nem nyúlt az irányadó rátához. 

Tovább pörög a brüsszeli kémbotrány: bíróság elé vinnék Orbán Viktor emberét

Tovább pörög a brüsszeli kémbotrány: bíróság elé vinnék Orbán Viktor emberét

A leváltás sem lenne elég, büntetést is érdemelne Várhelyi Olivér? Az uniós pénzek csapját pedig Svédország zárná el teljesen.

Szerbia fázhat rá leginkább a százhalombattai tűzesetre?

Szerbia fázhat rá leginkább a százhalombattai tűzesetre?

Az Erste Befektetési Zrt. szerint a Mol olajfinomítójánál történt baleset a régió energiaellátásra is negatívan hathat, különösen déli szomszédaink kerülhetnek nagy bajba.

NGM-államtitkár az Mfornak: Nem elvenni kell a kkv-któl, hanem adni nekik – Klasszis Podcast

A Klasszis Podcastban Szabados Richárddal, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkárával beszélgettünk, annak apropóján, hogy a kormány október 6-ától a kis- és középvállalkozások számára is 3 százalékos kamattal teszi elérhetővé az addig 4,5 százalékos likviditási hitelt.

Visszaszóltak a benzinkutak a Molnak

Visszaszóltak a benzinkutak a Molnak

Bár a gázolaj nagykereskedelmi ára két forinttal lett csökkent, a töltőállomásokon csak egy forinttal lett alacsonyabb az átlagár.

Ezek lesznek az Otthon Start nyertesei?

Ezek lesznek az Otthon Start nyertesei?

Egyre több az érdeklődő a panellakások iránt.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168