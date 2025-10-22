Százhalombattai Mol-tűzeset: pont a legnagyobb desztilláló üzem gyulladt ki

Ahogy arról mi is beszámoltunk, több mint fél napos, megfeszített munka után tegnap délutánra sikerült eloltani a tüzet a Molhoz tartozó Dunai Finomító AV3 desztilláló üzemében. A termelés fokozatosan újraindul, Magyarország üzemanyagellátása biztosított –közölte a cég sajtótájékoztatón.

Egy olajfinomító első és legfontosabb gyáregysége a desztillációs, vagy más néven frakcionáló torony. Ez egy olyan lepárlási berendezés, amely a kőolajból a különféle anyagok eltérő forráspontja alapján képes szétválasztani folyadékelegyeket. Ahogy lehűl a felmelegített olaj, más hőmérsékleten csapódnak ki a különféle szénláncú anyagok, ezeket lehet a másodlagos egységekben tovább feldolgozni, krakkolni, izomerizálni – írja a Telex.hu.

Ahogy Pletser Tamás, az Erste olajipari elemzője elmondta, Százhalombattán három ilyen egység van, az AV1, az AV2, illetve az AV3, de ezek közül sajnos pont a megsérült berendezés volt a legnagyobb. Az első kettő 2,1-2,1 millió tonna olaj feldolgozására képes, a harmadik 3 millió tonnát is használhat évente.

A Mol sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a tűzeset ellenére továbbra is biztosított a magyarországi ellátás

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A portál több belső forrása szerint hétfő este, a lángok felcsapása idején állítólag valamilyen speciális munkát végeztek az üzemben. A Mol hivatalos beszámolóiban erről nem esett szó, és a társaság szerint sem a nagy karbantartás alatt, sem most nem folyt nyílt lánggal járó (például hegesztési) munka Százhalombattán.

Azt természetesen nem lehet kizárni, hogy egyfajta javítás, karbantartás zajlott az üzemben, de biztosan nem a nagy karbantartás, amikor a teljes egység tisztítási, gépészeti, illetve műszaki rekonstrukciós folyamatai történnek.

Az biztos, hogy a nem várt esemény mindenképpen okoz némi zavart, de a Mol-csoportnak vannak más finomítói (Pozsonyban, Rijekában), ráadásul Magyarországnak éppen teljesen fel vannak töltve a stratégiai készletei. Ez alapján a Mol képviselői, de a tőle független szakemberek sem tartanak attól, hogy a haváriából komoly ellátási zavar támadna.

A szakemberek szerint ha a károk felmérése után az derül ki, hogy fél évnél hosszabb lesz a helyreállítás, akkor a termelési módosítások és a nagyobb import miatt bekövetkezhet némi drágulás is a hazai üzemanyagpiacon. De ma még házon belül és kívül is abban van konszenzus, hogy a magyar ellátást nem veszélyezteti a tűzeset.