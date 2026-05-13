Százmilliárd forintnyi eurót zsákolhattak be a magyarok

Egyetlen hónap alatt közel százmilliárd forinttal ugrott meg a lakossági devizabetétek összege, amiből egyértelműen látszik, hogy a parlamenti választás előtti hetekben sokan váltották forintjaikat euróra vagy dollárra – derül ki a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatokból. A vásárlási kedv a forint elmúlt hetekben bekövetkezett látványos és tartós erősödése nyomán is megmaradhat. Ezt a szakportál szerint az is segíti, hogy egyre több bank kínál díjmentes devizaszámlát és a kedvező árfolyamú devizaváltást.

Márciusban 93,6 milliárd forinttal, több mint négy százalékkal gyarapodott a lakossági devizabetétek összege, így elérte a 2361 milliárd forintot a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. Ez annak tükrében különösen figyelemre méltó, hogy az utóbbi egy-két évben nem növekedtek érdemben a magánszemélyek magyarországi bankszámlákon devizában tartott megtakarításai.

Euró lett a pluszpénzek egy részéből

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a hirtelen ugrás mögött több ok együttes hatása állhat. Az egyik, hogy a parlamenti választást megelőző bizonytalanságban sokan a pénzük egy részét jobbnak látták devizába, leginkább euróba fektetni. A vásárlási kedvet az is növelhette, hogy a március 7-i 399 forinthoz képest a hónap végére 383-as szint alá ment az euró árfolyama, vagyis már a választást megelőző hónap is érdemi erősödést hozott.

Nem szabad megfeledkezni emellett arról sem, hogy az év eleji extra kormányzati juttatások, a kibővített 13. havi nyugdíj, a fegyverpénz vagy az előre kifizetett teljes évi otthontámogatás egy része is a devizaszámlákon landolhatott végül – emlékeztet Gergely Péter. A parlamenti választás óta trendszerűen erősödő forint további vásárlásokra ösztönözhette a lakosságot áprilisban és májusban. Más kérdés, hogy a hazai deviza hegymenete nyilvánvalóan nem tesz jót a devizabetétek forintban kifejezett piaci értékének, hiszen aki 383-as árfolyamon vette az eurót, annak most a devizája 356 forintot ér.

Nagy a verseny, ezért olcsóbban lehet váltani

A devizaváltás az utóbbi években az egyik legerősebb versenypiac lett. Sok magyar kezdte el használni a külföldi pénzügyi szolgáltatók kedvező lehetőségeket, amire a hazai pénzintézeteknek is reagálniuk kellett. A magyar bankok egy részénél a devizaszámláknál is megjelentek a kedvező díjszabású – akár nulla forintos számlavezetés kínáló – konstrukciók. Ezzel párhuzamosan már több pénzintézetnél is elérhető a kedvezményes devizaváltás lehetősége, amelynél – többnyire egy meghatározott keretösszegig – a lakossági ügyfelek is jobb árfolyamon vásárolhatnak eurót, dollárt vagy más külföldi fizetőeszközt.

Májustól több banknál is változtak a feltételek

A Gránit Banknál májustól teljesen megújította a lakossági számlacsomagjait, amelyekhez különböző összegű kedvezményes havi devizaváltás jár. A Hello csomagnál 350 000, a Plusznál 650 000, a Prémium csomagnál 1 millió, a Prestige csomagnál pedig 1,5 millió forint a havi keret összege. A kedvezményes – piaci középárfolyamon történő – devizaváltásra munkanapokon 9 és 17 óra között van lehetőség a pénzintézetnél.

Az Ersténél havi 600 000 forint a kedvezményes devizaváltás kerete, a saját forint- és devizaszámlák között. A szolgáltatás munkanapokon érhető el a pénzintézetnél. Az Erste Prémium ügyfeleknél havi 750 000, az Erste World és Erste Private Banking ügyfeleknél pedig egymillió forint keret áll rendelkezésre.

Az OTP Bank május első napjaitól már nem akciósan, hanem fixen díjmentesen kínálja a lakossági számlacsomagokhoz kapcsolódó Árfolyam+ szolgáltatását. Ennek révén az internetbankban, mobilbankban indított devizaváltásokat és átutalásokat havi 600 000 forintig valamennyi, az OTP Bank által jegyzett devizanemben középárfolyamon számolják. Emellett a külföldi, fizikai kártyás vásárlásoknál szintén havi 600 000 forint a rendelkezésre álló kedvezményes keret.

Az MBH Bank a NetBANKár szolgáltatáson keresztül nyújt kedvezményes devizaváltást. Ez a 100 000 és 30 millió forint közötti műveleteknél vehető igénybe. A pénzintézet egyedi árfolyamot ad az ügyfélnek, aki a rendelkezésére álló idő alatt eldöntheti, hogy a megadott árfolyamon végre kívánja-e hajtani a tranzakciót.

A Raiffeisen Banknál munkanapokon 8 és 18 óra között érhető el a kedvezményes devizaváltási szolgáltatás. Itt nincs havi keret, egy tranzakció összege pedig 1 000 forinttól egészen 40 millió forintig terjedhet.