Százmilliárd forintokat bukhat el az Orbán-kormány

Az év végén jöhet a forrásvesztés.

Jelentős forrásvesztés fenyegeti Magyarországot az idei év végén egy olyan EU-s költségvetési szabály miatt, amelynek alapján tavaly már több mint 400 milliárd forintnyi támogatást bukott el az ország – írja a 24.hu.

A cikk emlékeztetett,  2024 végén Magyarország véglegesen elveszített 1 milliárd eurónyi (mintegy 400 milliárd forintnyi) befagyasztott uniós támogatást, mert nem hajtotta végre azokat az intézkedéseket, amelyek a jogállamisági eljárás nyomán a források felszabadításához kellenek – ezek az úgynevezett „szupermérföldek”.

A százmilliárd forintnak megfelelő összeg lényegében elég
Fotó: Depositphotos

A lap szerint mindez december 31-éig újfent megismétlődhet, azaz tényleg heteken belül megtörténhet.

A forrásvesztés alapja az, hogy a 2021–2027-es hétéves programozási ciklus – az EU közös költségvetése – már tartalmazza az úgynevezett N+2 szabályt. Az előírásban meghatározták, hogyha az uniós kohéziós és strukturális alapokra vonatkozóan egy tagállam egy adott kötelezettségvállalást két éven belül nem használ fel – például nem nyújt be kifizetési igénylést –, akkor az „lejár”, és az EU végleg visszavonhatja.

Magyarország számos fejlesztési programot kiírt a hazai költségvetés terhére, olyan forrásokra, amelyek a 2021–2027-es ciklusban pénzbefagyasztással érintettek. Az említett szabály alapján egy adott évi felfüggesztett fejlesztési forrást a zárolástól számított két éven belül fel kell szabadítani, ha e határidőn belül az Európai Bizottság nem szünteti meg a hazánk ellen indított jogállami feltételességi eljárást, akkor a pénzt a magyar kormány többé nem hívhatja le – tette hozzá cikk.

Magyarország esetében a kohéziós pénzekre vonatkozó forrásfelfüggesztés mintegy 6,3 milliárd eurót tesz ki, tavaly decemberben a 2022. évi allokáció felfüggesztése futott ki, míg az idén a 2023-as kötelezettségvállalások kétéves határideje jár le. A 24.hu információja szerint így 2025 végén ismét 1 milliárd euró körüli összeget bukhat el az ország.

