Százmilliárdok úsznak el a magyar lakosságnál és rengeteg az élelmiszerhulladék

Szóba került az is, hogy óriási összeget tart a lakosság kamatot lényegében nem fizető bankbetétekben, ami 100 milliárd forintos nagyságrendű mínusz jelent a számukra.

Az önkéntes nyugdíjpénztári alapok több mint fele két számjegyű hozamot ért el tavaly. Még a legkiszámíthatóbb portfóliók is megverték az inflációt.

Kapcsolódó cikk Lesz miből lakásra költeni: vaskos hozamok a nyugdíjpénztáraknál Az önkéntes nyugdíjpénztári alapok több mint fele két számjegyű hozamot ért el tavaly. Még a legkiszámíthatóbb portfóliók is megverték az inflációt.

A világ túlfogyasztását követő Global Footprint Network adatai szerint Magyarország lényegében öt hónap alatt, azaz május végéig, június elejéig feléli a rendelkezésre álló erőforrásokat. Ezt a lakosság átlagfogyasztásából és a Föld átlagos eltartóképességéből számolják ki. A lényeg, hogy május végéig elfogyott az egy évre jutó adag. Ebben számos tényező játszik szerepet, például az élelmiszer-pazarlás, amely javarészt a háztartásokon múlik, hiszen az élelmiszer-hulladék több mint 70 százaléka náluk képződik. Erről is beszélt a Trend FM hétfő reggeli műsorában munkatársunk Csernátony Csaba.

Hol képződik a legtöbb élelmiszerhulladék? Mekkora oösszegről mondanak le a magyarok? Erről is beszélt a Trend FM hétfő reggeli műsorában munkatársunk, Csernátony Csaba.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!