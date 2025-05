Százmilliós bírságot szabott ki kilenc biztosítóra a jegybank

A biztosítók többsége felületesen határozta meg a hitelfedezeti biztosításai célpiacát. E folyamat nem volt kellően dokumentált, és nem vette figyelembe a termékek jellemzőit, valamint az ügyfelek pénzügyi tájékozottságát. Utólag sem végeztek megfelelő elemzést a termékfelülvizsgálat során, és nem ellenőrizték azt, hogy a konstrukciókat a megfelelő célpiacon értékesítik-e. Hiányoztak a megfelelő értékesítési stratégiák is, ezek megfelelőségét sem értékelték a felülvizsgálatok során, és elégtelennek minősült nyomon követésük is – ismertette az MNB.

