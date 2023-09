Százmilliós uniós támogatást kapott a KDNP-s képviselő, a beruházás sehol sem tart

A 24.hu ment utána Zolnai Sándor csákvári KDNP-s önkormányzati képviselő gombatermesztő üzemének ügyének, amelyről még júliusban Hadházy Ákos számolt be először. Zolnai 277 millió forintos EU-s támogatásból épített volna a településen üzemet, az építkezés pedig 2020-ban az iratok szerint el is kezdődött - ám máig is csak egy félbehagyott csarnok látható az építési területen. A fejlesztéshez az önkormányzatnak át is kellett minősíteni az ingatlant.

Zolnai 2019-ben nyerte el a támogatást, és mivel ez a projekt még 2014-2020-as uniós finanszírozási időszakhoz tartozik, jövő januárig el is kellene számolnia a kapott pénzzel.

Kapcsolódó cikk Még Hadházy Ákost is meg tudta lepni a KDNP valamivel A párt képviselője mellett az önkormányzat is nyakig benne van egy figyelemre méltó ügyletben.

A képviselő most személyesen mutatta meg a projekt állását a 24.hu-nak, és a lap kérdéseire is válaszolt az üggyel kapcsolatban.

"A képviselő úgy nyilatkozott: a kivitelezővel támadt elszámolási vita áll az építkezés leállításának hátterében. Részletekbe egy folyamatban lévő polgári peres eljárásra hivatkozva ugyan nem bocsátkozott, azt azonban közölte, hogy a kivitelezési szerződésben rögzített feltételek szerint a támogatás terhére, illetve a saját vagyonából előleget fizetett a kivitelezőnek"

- írja a lap. Zolnai állítása szerint a kivitelező 2022-ben vonult le a területről, a kapott pénzért vállalt munkát nem teljesítve. A képviselő a támogatási pénzeknek csak egy részét adta oda a kérdéses vállalkozónak, a jogvita miatt a 2021-ben kiutalt 46 millió forintot már nem, így az most is a rendelkezésére áll a folytatáshoz, amint rendeződik a helyzet, és bízik abban, hogy a 2024. januári határidőt egy új kivitelezővel sikerül majd tartani.