Szebben süt a nap az álláskeresőkre

Az első negyedévben átlagosan 3 hónap és 22 nap alatt találtak munkát az álláskeresők a Profession.hu felmérése alapján, míg egy éve ehhez valamivel több, mint 5 hónapra volt szükségük.
Erős álláskeresői aktivitást jelez, hogy az aktív munkakeresők 40 százaléka bevallása szerint kiemelten, hetente több órát is foglalkozik munkakereséssel. További 35 százalékuk fordít erre heti szinten egy-egy órát, 25 százalékuk pedig csak akkor néz rá a lehetőségekre, ha épp ideje engedi.
Míg tavaly az aktív álláskeresők 53 százaléka, addig idén 61 százalékuk nyilatkozta, hogy nem volt foglalkoztatott, amikor elkezdett pályázni.
Egyre fontosabb a toborzási folyamat optimalizálása
A Profession.hu szintén friss, munkáltatók körében végzett felmérése rámutatott, hogy a vállalatok bár optimisták az idei évi toborzási lehetőségeikkel kapcsolatban, az erre szánt erőforrásokat igyekeznek minél inkább optimalizálni. A visszajelzéseikben a tavalyinál (21 százalék) nagyobb arányban (26 százalék) jelezték, hogy olyan csatornákat preferálnak a munkaerő-felvétel során, amelyek különböző eszközökkel képesek segíteni, hogy a megfelelő jelöltet vegyék fel a folyamat végén.
Az állásportálok népszerűsége nem változott tavalyhoz képest sem a munkavállalói, sem a munkaadói oldalon, ezt követik a sorban az ismerősi ajánlások, amelyek az elmúlt egy évben még gyakrabban fordultak elő, mint az azt megelőzőben, valamint a közösségi média-felületek.
„Az utóbbi hónapokban ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a munkavállalói aktivitás – bár továbbra is magas – mérséklődött, és ezzel párhuzamosan tudatosabbá vált. A jelöltek célzottabban pályáznak, miközben a munkáltatók is egyre inkább pozíció-specifikus elvárások mentén szűkítik a jelölti kört. A magasabb beosztások esetében továbbra is a megtartás dominál, míg a nagy volumenben toborzott, magasabb fluktuációjú pozíciókban élénkebb a mozgás. Ennek a kettősségnek az eredményeként a kereslet és kínálat találkozása hatékonyabbá vált, ami jelentős szerepet játszhat az átlagos álláskeresési idő rövidülésében” – fogalmazott Szigeti Nikoletta, a Profession Services üzletágvezetője.
Milyen tényezők fontosak a dolgozóknak?
A munkavállalók 13 százaléka jelenleg aktívan keres új pozíciót és 21 százalékuk váltott munkahelyet az elmúlt 1 év során. A passzív álláskeresők egy jelentős méretű csoportot tesznek ki (33 százalék) – ők nem böngészik rendszeresen a lehetőségeket, de nyitottak a megkeresésekre és egy jó ajánlat miatt hajlandóak lennének váltani.
A megkérdezettek mérlegelési szempontjai közt leginkább szerepet játszó tényező a jó fizetés és a juttatási csomag (84 százalék), majd ezt követi a munkahely megfelelő elhelyezkedése (68 százalék), a harmadik leggyakrabban említett elem pedig egy új munkahely megítélésében a preferenciáikhoz passzoló munkarend (58 százalék).
Az álláskeresési attitűdöket vizsgáló, 18-65 év közötti magyar lakosság körében országosan reprezentatív, rendszeres, online felmérést 1000 fős mintavétellel készítette a Profession.hu 2026 első negyedévében.