Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Szebben süt a nap az álláskeresőkre

Az első negyedévben átlagosan jóval rövidebb idő alatt találtak munkát az álláskeresők mint egy éve.

Az első negyedévben átlagosan 3 hónap és 22 nap alatt találtak munkát az álláskeresők a Profession.hu felmérése alapján, míg egy éve ehhez valamivel több, mint 5 hónapra volt szükségük.

Erős álláskeresői aktivitást jelez, hogy az aktív munkakeresők 40 százaléka bevallása szerint kiemelten, hetente több órát is foglalkozik munkakereséssel. További 35 százalékuk fordít erre heti szinten egy-egy órát, 25 százalékuk pedig csak akkor néz rá a lehetőségekre, ha épp ideje engedi.

Míg tavaly az aktív álláskeresők 53 százaléka, addig idén 61 százalékuk nyilatkozta, hogy nem volt foglalkoztatott, amikor elkezdett pályázni.

Kevésbé volt stresszes az első negyedévben az álláskeresés
Fotó: DepositPhotos.com

Egyre fontosabb a toborzási folyamat optimalizálása

A Profession.hu szintén friss, munkáltatók körében végzett felmérése rámutatott, hogy a vállalatok bár optimisták az idei évi toborzási lehetőségeikkel kapcsolatban, az erre szánt erőforrásokat igyekeznek minél inkább optimalizálni. A visszajelzéseikben a tavalyinál (21 százalék) nagyobb arányban (26 százalék) jelezték, hogy olyan csatornákat preferálnak a munkaerő-felvétel során, amelyek különböző eszközökkel képesek segíteni, hogy a megfelelő jelöltet vegyék fel a folyamat végén.

Az állásportálok népszerűsége nem változott tavalyhoz képest sem a munkavállalói, sem a munkaadói oldalon, ezt követik a sorban az ismerősi ajánlások, amelyek az elmúlt egy évben még gyakrabban fordultak elő, mint az azt megelőzőben, valamint a közösségi média-felületek.

„Az utóbbi hónapokban ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a munkavállalói aktivitás – bár továbbra is magas – mérséklődött, és ezzel párhuzamosan tudatosabbá vált. A jelöltek célzottabban pályáznak, miközben a munkáltatók is egyre inkább pozíció-specifikus elvárások mentén szűkítik a jelölti kört. A magasabb beosztások esetében továbbra is a megtartás dominál, míg a nagy volumenben toborzott, magasabb fluktuációjú pozíciókban élénkebb a mozgás. Ennek a kettősségnek az eredményeként a kereslet és kínálat találkozása hatékonyabbá vált, ami jelentős szerepet játszhat az átlagos álláskeresési idő rövidülésében” – fogalmazott Szigeti Nikoletta, a Profession Services üzletágvezetője.

Milyen tényezők fontosak a dolgozóknak?

A munkavállalók 13 százaléka jelenleg aktívan keres új pozíciót és 21 százalékuk váltott munkahelyet az elmúlt 1 év során. A passzív álláskeresők egy jelentős méretű csoportot tesznek ki (33 százalék) – ők nem böngészik rendszeresen a lehetőségeket, de nyitottak a megkeresésekre és egy jó ajánlat miatt hajlandóak lennének váltani.

A megkérdezettek mérlegelési szempontjai közt leginkább szerepet játszó tényező a jó fizetés és a juttatási csomag (84 százalék), majd ezt követi a munkahely megfelelő elhelyezkedése (68 százalék), a harmadik leggyakrabban említett elem pedig egy új munkahely megítélésében a preferenciáikhoz passzoló munkarend (58 százalék).

Az álláskeresési attitűdöket vizsgáló, 18-65 év közötti magyar lakosság körében országosan reprezentatív, rendszeres, online felmérést 1000 fős mintavétellel készítette a Profession.hu 2026 első negyedévében.  

 

