Szebbnek látják a magyar számokat Brüsszelben?

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Az európai tavaszi szemeszter keretében a Bizottság azt is megvizsgálta, hogy a nyolc túlzottdeficit-eljárás alatt álló tagállam (Belgium, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia és Szlovákia) hatékony intézkedéseket tett-e a hiányuk csökkentése érdekében. Ennek értékelése során azt ellenőrizte, hogy a 2025 tavaszi előrejelzésében publikált 2025-ös nettó kiadásnövekedés megfelel-e a tanácsi ajánlásban megszabott felső határoknak. Az eltéréseket éves szinten (azaz 2025-re) és kumulált szinten (azaz 2024-re és 2025-re együttvéve) határozzák meg – ismertette a minisztérium. Az idén felülvizsgált keretrendszer újfajta rugalmasságot is biztosít. A 2025 márciusában előterjesztett „ReArm Europe Plan/Readiness 2030” keretében lehetőség van a nemzeti mentesítési rendelkezés (NEC) aktiválására, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a védelmi kiadások növelése érdekében ideiglenesen túllépjék a nettó kiadások maximális növekedési rátáit. Tizenöt tagállam (Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Portugália, Szlovákia és Szlovénia) kérvényezte a NEC aktiválását, amely a 2025 és 2028 közötti időszakban GDP-arányosan 1,5 százalékos mozgásteret nyit a költségvetésnek. Magyarország esetében az aktiválást a Bizottság támogatja.

Az Európai Bizottság kezdeményezi a Magyarország ellen folyó túlzottdeficit-eljárás (EDP) felfüggesztését – jelentette be pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A Bizottság értékelése szerint Magyarország – a védelmi kiadások növekedését is figyelembe véve – összességében hatékony intézkedéseket tett a túlzott hiány megszüntetése érdekében, és javasolja a Gazdasági és Pénzügyi Tanácsnak (ECOFIN) az eljárás felfüggesztését.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!