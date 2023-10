Szegényebb lett az Orbán család egy veszteséges céggel

Igazán mozgalmas időket él az Orbán család: amíg a kormányfő a politikával foglalkozik, addig a család többi része inkább az üzletre koncentrál. Orbán Viktor saját bevallása szerint nem foglalkozik üzleti ügyekkel, ez azonban nem igaz a család többi tagjára. Lapunk írta meg, hogy a miniszterelnök unokaöccse, Orbán Dávid neve akkor tűnt fel a hazai sajtó hírfolyamában, amikor ügyvezetővé lépett elő a családi bányászati cégben, a Dolomit Kft.-ben. A következő lépés pedig a DG Kőbánya Projekt Kft. júliusi bejegyzése volt, az új cég többségi tulajdonosa a miniszterelnök apjához köthető Gánt Kő Kft., de Orbán Dávid is tulajdonos benne, aki így nem csak ügyvezető, hanem résztulajdonos is.

Ebből is látszik, hogy temérdek lett a dolga az Orbán család harmadik generációjának a gánti kőbányában, de egy kis súly le is került a válláról: megszünt ugyanis létezni az unokaöccs legveszteségesebb cége. Szintén lapunk írta meg először, hogy úgy döntöttek a tulajdonosok 2022. december 30-án, hogy végelszámolással megszüntetik a nádasdladányi Rodávi Kft.-t. Az eljárás néhány nappal később, 2023. január elsején már meg is indult.

Kapcsolódó cikk Megszüntetik Orbán Viktor unokaöccsének legveszteségesebb cégét Mindössze öt évet működött a cég, ezen idő alatt csupán egyetlen évben sikerült nyereséget termelnie a vállalkozásnak.

A 2017 novemberében alapított cégben Orbán Dávid kisebbségi, 10 százalékos tulajdonosként volt jelen. A cég egyébként lakó- és nem lakóépület építésével foglalkozott, gazdálkodása alapján pedig sokkal inkább a kisebb és kevésbé eredményes társaságok közé sorolható. A 2020-as és 2021-es eredmények sem árulkodtak különösebb üzleti sikerekről. Ugyan 7,5 millió, illetve 7,9 millió forint árbevétel befolyt a cég kasszájába, a végén veszteségről árulkodott a beszámoló. 2020-ban 564 ezer, 2021-ben pedig 595 ezer forintos lett a mínusz. Tavaly és idén áprilisig pedig már nem is volt bevétele a társaságnak, ellenben még mintegy ötmillió forintos veszteség csak összejött.

Kavicsonként rakják össze a vagyont az Orbán-bányákban. Fotó: Vég Márton

A veszteségek felgyűlésének azonban vége, ugyanis a végelszámolás sikeresen lezárult: október 9-én törölték a Rodávi Kft.-t., így kimondható, hogy egy Orbán-céggel kevesebb lett.

Így több idő jut az igazán fontos dolgokra. Egyre jobban kirajzolódik ugyanis, hogy pontosan mi is lesz a munkamegosztás az Orbán Győző Bálint - aki Orbán Viktor miniszterelnök édesapja -, 100 százalékos tulajdonában lévő Gánt Kő Építőanyag-gyártó és Kereskedelmi Kft. és a leánycége, a DG Kőbánya Projekt Kft. között. Röviden: előbbi végzi a kitermelést, utóbbi pedig feltölti a bányagödröt építési hulladékkal. Ez a kép rajzolódik ki a gánti bányaüzemmel kapcsolatos hatósági eljárás elérhető és átnézett dokumentumaiból.

Kapcsolódó cikk Orbán-bányák: építési hulladékkal tömik be a gigantikus vértesi tájsebet Akkora bányagödröt vésett a Vértesbe az Orbán-család, hogy a feltöltése 2077-ben fejeződhet be. Az ehhez szükséges hulladék egyelőre ismeretlen helyről érkezne.

Orbán Dávidnak maradt még egy gazdasági érdekeltsége: jelenleg is kisebbségi, 30 százalékos tulajdonosa a győri Murobán Kft.-nek, melyben Mürkl Máté az üzlettársa. A 3 millió forintos törzstőkével rendelkező cég fő tevékenységi köre kavics-, homok- és agyagbányászat, és láthatóan felívelő szakaszra kanyarodott az a bizonyos szekér. Ezt a céget is 2017-ben hozták létre, az első teljes üzleti évben, 2018-ben 20,7 milliós árbevételből 4,7 milliós profitot hoztak össze, ami után két gyengébb, ám nem veszteséges év következett. Tavaly viszont beindult a gépezet, már 212 millió forintos forgalmat szorgoskodtak össze, amiből 13,6 millió forint nyereség realizálódott.

Az igazi aranybánya persze még a nagypapához köthető: a gánti Dolomit Kőbányászati Kft. 2 milliárd forintos profittal zárt 2022-ben, a vállalat 51,1 százalékos tulajdonosa Orbán Győző, a miniszterelnök 83 éves apja.