Személycsere az MNB vezetésében

Orbán Viktor javaslatára Sulyok Tamás köztársasági elnök Kurali Zoltánt nevezték ki hat évre a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnökévé. A kinevezés jövő keddtől él.

Kurali Zoltán a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után makrogazdasági elemzőként, majd a Citibanknál treasury értékesítési vezetőként dolgozott. 2006-tól kezdődően egészen 2019-ig a Deutsche Banknál folytatta szakmai pályafutását, ahol magyarországi vezérigazgató, majd regionális tőkepiaci vezető, kötvénypiaci vezető és vállalatfinanszírozási vezető pozíciókat is betöltött. Ez alatt a 13 év alatt, többek között feltörekvő gazdaságok finanszírozásának elősegítésével és pénzügyi kockázatkezeléssel is foglakozott. A pénzügyminiszter felkérésére 2019. szeptember 1-jétől töltötte be az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatói tisztségét.

Kurali Patai Mihály utódja lesz, akinek hatéves MNB-alelnöki mandátuma április 21-én, hétfőn jár le.

Az új alelnök egyúttal a Monetáris Tanácsba is beül. Utóbbi kilencfős testületének tagjai közül legközelebb idén október 1-jén lehetséges változás, akkor jár le a még Matolcsy György elnöksége alatt kinevezett Kandrács Csaba hatéves hatéves mandátuma.